La Biblioteca de Extremadura, en Badajoz, será sede en estos meses de distintas actividades culturales, entre las que destacan el concierto en familia 'Mientras duermes' de Ana Moríñigo y los Pekes Lunátikos; y una actuación de solistas de la Orquesta Sinfónica Juvenil Portuguesa dentro del X Festival Joven, ambos enmarcados en el 37º Festival Ibérico de Música de Badajoz.

A través de una nota de prensa, la Biblioteca de Extremadura ha invitado a visitar la biblioteca situada en la Plazuela de Ibn Marwan en plena Alcazaba, y a disfrutar de las actividades que se están desarrollando en la misma, todas ellas con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

La primera de ellas consiste en iniciación y animación al ajedrez desde el 28 de octubre y todos los miércoles hasta el 23 de diciembre en horario de 17,30 a 19,00 horas con un aforo máximo de 10 participantes; y la segunda en el cuentacuentos en inglés 'Tell me more', los días 7, 14 y 21 de noviembre y el 12 de diciembre a las 12,30 horas con aforo limitado a 15 participantes y para niños de edades entre 7 y 10 años.

Por su parte, el concierto en familia 'Mientras duermes' será el domingo 8 de noviembre a las 12,30 horas dentro del Festival Ibérico de Música de Badajoz y dirigido a niños y público familiar; mientras que ese mismo día a las 20,30 horas será el turno de los solistas de la Orquesta Sinfónica Juvenil Portuguesa, dentro del X Festival Joven del citado festival ibérico y con obras de L. V. Beethoven, F. Kreisler, P. I. Tschaikovsky y P. Sarasate.