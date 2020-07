Festival Ibérico de Cine continúa con dos cortos de Fátima Lianes y Leticia Torre

El 26º Festival Ibérico de Cine (FIC) continúa este jueves, día 23, con la segunda sesión oficial de proyecciones en los jardines del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz de la mano de ocho trabajos, entre los que cabe destacar el de la directora pacense Fátima Lianes, 'Huesos rotos', y el de la directora y actriz pacense Leticia Torres, 'Fenomenal'.

También se proyecta 'Julieteta' de Alejandro de Vega y Álvaro Moriano, 'Calvario' de Lluís Margarit, '16 de decembro' de Álvaro Gago, 'Sagrada Familia' de Margarida Lucas, 'A la cara' de Javier Marco y 'Sin filtro' de Manu Montejo.

La organización ha resaltado que, en el caso de los cortometrajes extremeños, los cuatro seleccionados en la sección oficial, de los 18 presentados, son obra de cuatro mujeres: Leticia Torres, Fátima Lianes, Carlota Pereda y María Sánchez Testón.

Estos cortos, que se proyectan del 22 al 24 de julio en los jardines del MEIAC así como en las sedes de Olivenza y San Vicente de Alcántara, optan al Premio 'Reyes Abades' al Mejor Cortometraje Extremeño y compiten por los premios Onofre de la sección oficial en cada una de sus categorías junto a los otros 20 cortos seleccionados de España y Portugal, entre los 480 que se presentaron.

Además, se trata del trabajo de cuatro directoras vinculadas a Extremadura con diferentes trayectorias profesionales que llegaron al mundo del cortometraje por diferentes caminos.

Alguna de ellas ha recibido un Goya como Carlota Pereda, y otras han estado cerca de lograrlo, como María Sánchez Testón, cuyo primer corto estuvo seleccionado al premio de la Academia de Cine.

El FIC ha recordado que también las hay veteranas como María Sánchez Testón, que presenta su sexto cortometraje, 'TQ', o noveles como la pacense Fátima Lianes, que se estrena con 'Huesos rotos' a pesar de su experiencia en el documental social y en la producción, además de haber sido productora ejecutiva de películas como 'España en un día', de Isabel Coixet, y productora asociada de 'El joven papa', de Paolo Sorrentino.

En este grupo de realizadoras, ha destacado que también ha llegado desde la interpretación la pacense Leticia Torres, que tras trabajar en cine y teatro como actriz decidió en 2016 probar, "con éxito", a escribir, interpretar y dirigir cortometrajes y que en el 26º FIC presenta su tercer trabajo, 'Fenomenal'.

SÁNCHEZ TESTÓN REÚNE A ACTORES CONOCIDOS

El cortometraje 'TQ' de la cacereña María Sánchez Testón ha abierto este pasado miércoles la sesión oficial del 26º FIC con 'TQ', su sexto trabajo, que está rodado en Cáceres y cuya producción cuenta con el apoyo de Glow Animation Studios, artífice de la película 'Buñuel en el Laberinto de las Tortugas', ganadora del Premio Goya en la categoría de mejor película de animación y candidata a los Óscar.

La directora ha reunido a un elenco de actores conocidos como Alberto Amarilla, Mercé Llorens, Mamen Godoy, Chemi Moreno y Nuqui Ferández, que debuta en el cine tras una amplia trayectoria teatral.

María Sánchez Testón se formó en Cuba, Tenerife y Madrid y sus cortometrajes han sido galardonados en diversos festivales nacionales e internacionales. Su corto documental 'Por la flor de la canela' fue seleccionado en la 28º edición de los Premios Goya.

LETICIA TORRES Y 'FENOMENAL'

'Fenomenal' es el corto de la directora y actriz pacense Leticia Torres, que en 2016 ganó el premio al Mejor Cortometraje Extremeño en el 23º FIC con 'Las reglas del subjuntivo', al que se sumaron otros muchos premios.

En este corto que se proyecta este jueves y en el que trabaja de nuevo como actriz, guionista y directora, Leticia Torres habla de la dificultad para sostener el dolor y de las lealtades familiares protagonizado por Manuel Morón y Mari Carmen Sánchez.

En teatro ha participado en varios montajes y en televisión ha trabajado en 'Hit' (TVE), 'Vis A Vis', 'Las Chicas del Cable' (Netflix), 'La Zona' (Movistar) y 'Centro Médico' (TVE). También ha formado parte de numerosos cortometrajes.

'HUESOS ROTOS', EL ESTRENO DE FÁTIMA LIANES

También, en la segunda sesión del certamen, este jueves se proyecta 'Huesos rotos', el primer cortometraje de ficción de la directora Fátima Lianes y en el que cuenta la angustia de Bruna, una mujer desesperada que se embarca en un absurdo viaje por las calles de Barcelona con las cenizas de su difunto marido.

Esta historia de duelo, dolor y rabia es la primera incursión de esta directora pacense, que cuenta con una amplia trayectoria profesional en el cine documental y social, y también como productora ejecutiva.

Según el festival, este es también el primer trabajo que presenta en Extremadura, ya que toda su carrera profesional se ha desarrollado fuera de su comunidad. Fátima Lianes ejerció durante muchos años el periodismo, cubriendo noticias internacionales, hasta que se interesó por el documental. Su obra ha sido tres veces galardonada en el Festival de Cine y TV de Nueva York, Oro en la categoría Social y Plata en las categorías de Retrato Social y Actualidad.

LOS MONSTRUOS DE CARLOTA PEREDA

El 24 de julio se proyectará 'There will be monsters', el tercer cortometraje de la directora de origen extremeño Carlota Pereda, autora del cortometraje 'Cerdita' rodado en Villanueva de la Vera (Cáceres), con el que participó en el 24º FIC en 2018 y ganó el Goya al Mejor Corto de Ficción 2019 y el Premio Forqué al Mejor Cortometraje, entre otros galardones.

Tras el éxito cosechado con sus dos anteriores cortometrajes, 'Las rubias' y 'Cerdita', Carlota Pereda presenta en el 26º FIC este nuevo trabajo que habla de monstruos reales e imaginarios y el poder catártico de la ficción. Un proyecto muy personal, según lo define la propia directora.

Pereda inició su carrera en trabajos de ficción para televisión, y ha sido guionista, realizadora y supervisora de guión en series conocidas como 'Periodistas', 'Mis adorables vecinos' o 'Motivos personales'. Ha trabajado como directora en 'Acacias 38', 'El secreto de Puente Viejo', 'Lex' o 'Lalola' o como realizadora en 'Los hombres de Paco', 'Águila roja', 'Luna, el misterio de Calenda' y 'B&b, de boca en boca'.

Ganadora de la primera edición del premio que otorgan los hermanos Russo a través de su productora AGBO en Slamdance 2020, ha sido seleccionada en el Focus CoProd del festival de Cannes, resultando ganadora del Pop Up Residency.