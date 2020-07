El XIV Festival de Teatro de Guareña presenta seis obras de temática social

Ep.



El XIV Festival de Teatro 'Escénicas' de la localidad pacense de Guareña presenta del 16 al 26 de julio seis obras de temática social, con medidas de seguridad que incluyen el cambio de ubicación, que se traslada del Centro Cultural al Polideportivo para cumplir con la distancia de seguridad entre los asistentes.



La programación comienza los días 16 y 17 con dos obras para el público infantil, como 'Namor, el niño pez' de The Nose Theater, y 'El Princi-pato' de Panduro y Marmore Producciones; y continúa con la obra para todos los públicos 'Mi nombre es género' de Samarkanda Teatro.



El día 23 es el turno de 'La vida secreta de Petra Leduc' de Creaciones Escénicas Efecto Kepler; y el 24 de 'Las estrechas' de La Aurora Teatro y un posterior debate sobre el conflicto migratorio; para concluir el día 26 con 'La Matanza de Badajoz', tras lo cual se celebrará también una mesa debate sobre el tema.



El diputado provincial y alcalde de Guareña, Abel González, y la representante de la organización Eva Romero han presentado esta nueva edición en una rueda de prensa en la Diputación de Badajoz en la que el regidor ha agradecido la colaboración e "implicación" tanto de la institución provincial pacense como de la Junta de Extremadura en la puesta en marcha de un festival que este año será "muy diferente".



Según ha explicado, el pasado año presentaron 'Escénicas' apuntillando que daba un "impulso" a la economía local y de las poblaciones de los alrededores dado que les situaba en el mapa, se les daba a conocer y contribuía directa o indirectamente al dinamismo económico de la zona, mientras que este año es "diferente" dado que "lo principal" es cumplir las medidas de seguridad por la pandemia del Covid-19.



No obstante, ha remarcado que desde el consistorio no pueden "faltar" a su compromiso y apoyo al sector de la cultura y los trabajadores y profesionales que, con motivo de la pandemia, han visto mermadas sus posibilidades de desarrollo laboral, ante lo cual y dentro de las posibilidades que ofrece un municipio "pequeño" de 7.000 habitantes como Guareña han sido "fieles" y siguen mostrando su compromiso con la cultura y el teatro.



Así, ha dado la enhorabuena a la Concejalía de Cultura, a Eva como directora y a los voluntarios de la Escuela Municipal de Teatro de Guareña, y ha invitado a acudir "con total garantía y con total seguridad" a las obras del festival de este año, en el que se han establecido una serie de criterios obedeciendo a los protocolos por el Covid-19 como entradas nominativas e "intransferibles" con una ubicación específica.



PROGRAMACIÓN



Eva Romero ha sido la encargada de detallar la programación del 'Escénicas' de este año, que "era más necesario que nunca" y acerca del cual ha reconocido que "hasta el último momento ha habido dudas a la hora de la viabilidad de sacar adelante el festival en condiciones de garantía y de seguridad".



Sin embargo, ha continuado, "afortunadamente" la Concejalía de Cultura y la organización ha apostado por un nuevo formato en un espacio donde "garantizar todas las medidas de distanciamiento social y de seguridad para poder celebrarlo con garantías".



De este modo, ha apuntado que el cambio de ubicación y la adecuación del espacio, además de otras condiciones "necesarias", ha requerido "la mayor atención" para que pueda desarrollarse, y se ha mostrado satisfecha de poder presentar una programación que, en un sector "tan castigado" como el de las artes escénicas por la pandemia, en el que es "más necesario que nunca incentivar y dar oportunidades de trabajo y de reactivación".



Asimismo, Romero ha destacado que, como viene siendo "habitual" en Guareña, la programación tiene una "fuerte impronta" de contenido social y "profundamente anclado en la realidad", además de apostar "de una manera bastante significativa" por el público infantil con los montajes de títeres 'Namor, el niño pez' de The Nose Theater e inspirada en la historia del niño Aylan, y 'El Princi-pato' de Panduro y Marmore Producciones.



La programación continúa con la obra para todos los públicos 'Mi nombre es género' de Samarkanda Teatro y que reflexiona sobre la identidad, la tolerancia y las distintas identidades afectivo-sexuales; y 'La vida secreta de Petra Leduc' de Creaciones Escénicas Efecto Kepler e inspirada en la historia de la escultora Camille Claudel y, a través de ella, de "tantas" mujeres artistas que en una época determinada fueron "silenciadas".



Por último, cierran el festival 'Las estrechas' de La Aurora Teatro y un posterior debate sobre el conflicto migratorio con el activista por los derechos humanos Sani Ladan y la periodista saharaui Ebbaba Hameida Hafed; y performance poético-musical 'La Matanza de Badajoz' en la que La Aurora Teatro y la Escuela de Teatro de Guareña interpretan poemas del libro de Sergio Ramos 'Retratos anónimos. La Matanza de Badajoz', tras lo cual se celebrará también una mesa debate sobre el tema con el historiador Juan Ángel Ruiz y el activista Manuel Cañada.



Junto a ambas mesas redondas, otra de las actividades paralelas del festival es la exposición 'Expresiones teatrales' de la pintora María Ascensión Moraleda y que se puede visitar durante la celebración del festival en la sala de exposiciones del Centro Cultural.



Finalmente, Abel González y Eva Romero han destacado que las entradas del Festival de Teatro de Guareña tienen un precio de 2 euros, salvo el montaje gratuito de 'La Matanza de Badajoz', y se pueden adquirir en el Centro Cultural; así como que la organización ha dispuesto unos 160 asientos en pista más otros 60 en las gradas de las pistas polideportivas.