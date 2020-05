La Junta de Extremadura valora el plan de apoyo a la cultura frente al Covid-19

Ep./Rd.



La consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, ha valorado el plan de apoyo a la cultura puesto en marcha por la Junta de Extremadura, mientras que Unidas por Extremadura ha considerado que es un "reajuste de subvenciones", al tiempo que ha reclamado un "plan de choque".



Este intercambio de opiniones se ha producido en el pleno de la Asamblea de este martes en el turno de preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno, cuando la diputada Lorena Rodríguez ha preguntado a Flores por las medidas que tiene pensado la Junta para el mundo de la cultura en la actual situación de la crisis de la Covid-19.



En su turno de intervención, la consejera ha destacado que el plan presentado por el Ejecutivo regional está "profundamente consensuado" con el sector cultural y dotado con unos 3 millones de euros destinados a las artes escénicas, la música, las artes visuales, el sector del libro o la danza.



Asimismo, ha remarcado que busca impulsar la actividad del sector siguiendo las directrices sanitarias, además de cumplir con el compromiso de no dejar a nadie atrás y cumplir con un sector que durante todo el confinamiento ha hecho que los días sean "más llevaderos".

PLAN DE CHOQUE



Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez ha exigido al gobierno de Guillermo Fernández Vara que ponga en marcha un plan de choque que incentive la reactivación del sector cultural.

De este modo, la diputada ha solicitado a la consejera de Cultura, Turismo y Deportes en el pleno de la Asamblea de este martes un “compromiso claro y contundente con el sector que garantice su continuidad, no un reajuste de subvenciones que solo benefician a los de siempre”.

En este sentido, Rodríguez ha criticado que las medidas para apoyar a la cultura puesta en marcha por la Junta de Extremadura hasta ahora son una serie de propuestas que redundan en las ayudas ya existentes, “que no aportan nada nuevo y que afectan a un grupo muy concreto de agrupaciones, empresas o artistas”, ya que, según sus palabras, son los que están incluidos como posibles beneficiarios en las subvenciones de la red de teatro o los escenarios móviles.

Por ello, la también secretaria cuarta de la Mesa de la Asamblea ha solicitado que esas ayudas puedan también llegar a aquellas empresas que fomentan la cultura en Extremadura, “trayendo bajo su propio riesgo a artistas y espectáculos de toda índole y promoviendo la cultura en nuestros municipios”.

Además del plan de choque, Unidas Por Extremadura reclama que el mismo esté acompañado una gran campaña de publicidad que invite al público a regresar a los espacios culturales y de un protocolo sanitario que garantice la seguridad.

También ha solicitado a los municipios y las diputaciones que no cancelen las citas culturales, que las aplacen, y que mantengan las contrataciones y ayudas “porque no entendemos por qué solo se hace un esfuerzo con el Festival de Teatro Clásico de Mérida, y no por ejemplo con el Festival de Teatro de Alcántara o las fiestas de cualquier pueblo”.

Y en este mismo sentido, ha exigido que se abonen los contratos resueltos que han sido anulados por la Covid, “y que están pendientes de pago”, tal y como informa la formación morada en una nota de prensa.

Por último, la diputada ha pedido que se abra una línea directa de subvenciones específica para la cultura con motivo del Coronavirus, al margen de las ya existentes; que se promocione la cultura online “para que se puedan comprar contenidos culturales y se puedan desarrollar eventos por estos medios, como streaming de presentaciones de libros, visitas virtuales de exposiciones o recitales”, ha sentenciado.