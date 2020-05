Concejalía Cultura del Ayuntamiento de Badajoz lanza un nuevo proyecto de entretenimiento

Ep.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz ha lanzado un nuevo proyecto de entretenimiento, el Festival Confinarte, que arranca este puente de mayo ligado a la música, la danza, las artes plásticas, el circo, la magia o al teatro, junto al impulso y apoyo a los artistas locales.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha anunciado este nuevo programa en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este jueves y en la que ha señalado que, desde los servicios del ayuntamiento, siguen trabajando en actividades para las fechas que quedan de confinamiento y también para ayudar a diferentes sectores económicos "que lo pueden estar pasando mal".

En este punto, ha explicado que este proyecto de la Concejalía de Cultura es tanto de entretenimiento para quienes pasarán el tiempo en casa en este puente o en los fines de semana que queden del mes de mayo como para el "apoyo e impulso" a los artistas y a la cultura local de la ciudad "que está siendo golpeada como todos los sectores económicos de la ciudad".

De este modo, y a través del colectivo Sueña Teatro, se ha puesto en marcha este programa, por el que todos los fines de semana habrá representaciones de diferentes disciplinas artísticas a través de los canales del ayuntamiento, de la concejalía o de los propios artistas simultáneamente.

En concreto, los días 2 y 3 de mayo estarán dedicados a la música y la danza; el 9 y 10 mayo a cuentacuentos y narración oral; el 16 y 17 a las artes plásticas; el día 23 y 24 al circo y la magia y el 30 y 31 al teatro y la poesía, con actuaciones a las 12,00, 13,00, 18,00 y 19,00 horas de cada sábado y domingo.

En el caso de este próximo sábado, el Festival Confinarte ha programado para el 2 de mayo a las 12,00 horas al pianista Pedro Monty; a la 13,00 a Paula Yunis con danza; a las 18,00 a Adela Dance con un taller de baile familiar y a las 19,00 a Inés León con un concierto de versiones.

BECAS COMEDOR

Ya en el turno de preguntas e interpelado por las quejas de ciudadanos por la posible "mala calidad" de los menús proporcionados por la Junta de Extremadura a los menores con becas comedor, Fragoso ha recordado que el ayuntamiento en este caso son "meros transmisores de la comida" que transportan desde los puntos de catering facilitados por la Junta a las familias, por lo que "puede ser" que "básicamente" las principales quejas en la ciudad fueron al principio por los "desajustes de organización" derivados de que los listados y direcciones tenían "dificultades" que fueron subsanadas.

Asimismo y si en algún caso "puntual" a algunos de los voluntarios o trabajadores se les ha trasladado algo, ha dicho, "con normalidad" se ha dicho a los catering "y se han corregido" como es el caso de una "leve" transmisión de que en algún caso se entendía que la cantidad era "poca", lo cual se dijo a los catering y lo han solucionado "con normalidad".

"Yo no tengo la sensación de que haya esa situación de queja generalizada en la ciudad de Badajoz porque así no nos lo han transmitido, lo cual no quiere decir que no la pudiera haber y que le fuera directamente la Junta", ha reiterado, junto con que en los canales de comunicación entre las familias y los voluntarios o trabajadores que les llevan la alimentación, "quitando algo que se podían considerar anécdotas", "no ha habido una queja generalizada".