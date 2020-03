El Festival Cine Español de Cáceres recoge su alfombra verde mirando a la próxima edición

El Festival de Cine Español de Cáceres recogió este fin de semana su alfombra verde que desplegó a las puertas del Gran Teatro, donde tuvo lugar la gala de la entrega de los Premios San Pancracios, que este año han puesto su mirada en la defensa del planeta y en la reivindicación de los derechos de las mujeres.

En esta ocasión, la ceremonia, de más de dos horas y media de duración, fue conducida por los actores Petra Martínez y Fernando Tejero y contó con las actuaciones musicales de Bambikina, Claudia Franco y Andrés Martín.

En concreto, la actriz Julieta Serrano recibió el Premio San Pancracio de Honor 2020. Antes de Julieta Serrano pasaron por el escenario del Gran Teatro de la capital cacereña el resto de premiados como el actor Ernesto Alterio por su papel en Ventajas de viajar en tren como Mejor Actor de Cine; Pilar Castro como Actriz de Cine por la misma película, o el director Daniel Sánchez Arévalo por Diecisiete como Mejor Director.

También subieron a recoger su premio Emma Suárez como Mejor Actriz de serie por Criminal y Pedro Alonso, en la misma categoría masculina, por La casa de papel.

La actriz Carmen Arrufat, se llevó el Premio Revelación por la película La inocencia; la productora Esther García, recogió el Pasión por el cine por su trayectoria al frente de películas como Dolor y Gloria y de directores como Isabel Coixet, Guillermo del Toro o Lucrecia Martel; y el productor de Almendralejo, José María Fernández, recibió el Premio Reyes Abades por su primer largometraje, Buñuel en el laberinto de las tortugas.

Todos ellos, cada uno a su manera, hicieron una declaración de amor al cine en sus discursos de agradecimiento.

"Amo profundísimamente mi profesión", declaró Pedro Alonso. José María Fernández de la Vega recordó el consejo que le diera el otro extremeño que da nombre al premio que recogió, Reyes Abades, casi una década atrás: "Constancia y trabajo".

Así ha construido Buñuel en el laberinto de las tortugas y con ello aseguró quiere "seguir contando historias para hacer un poquito de Historia", dijo en su intervención.

La productora Esther García expresó su emoción por el premio que tanto define su carrera Pasión por el cine. "Me encanta este premio porque es lo que me ha guiado siempre y también porque visibiliza a las mujeres y hace falta que haya modelos para que las chicas jóvenes puedan cumplir sus sueños", aseguró.

El director Daniel Sánchez Arévalo agradeció también su premio porque, dijo, "vivimos en un país en el que a veces hay que pedir perdón por hacer cine. Venir aquí -a este festival- ayuda a seguir apostando por esto".

Sánchez Arévalo se sumó al aplauso a las mujeres, como lo hizo Pilar Castro quien reivindicó un amor de igual a igual entre hombres y mujeres recordando el papel de mujer maltratada que realizaba en Ventajas de viajar en tren.

Hubo también quejas cariñosas, como la de Emma Suárez, que reprochó en tono de humor que con los años que lleva de profesión aún no tuviera un San Pancracio.

Ernesto Alterio, que recibió su premio de manos de su hermana Malena Alterio, reconoció que "los locos y los actores nos parecemos".

"VIVA EL CINE"

Quien recibió una calurosa ovación, con todo el público que llenaba el Gran Teatro de Cáceres en pie, fue la veterana Julieta Serrano que, a sus 87 años, recogió emocionada su San Pancracio de Honor, el último de la noche del pasado sábado.

En su intervención transmitió su alegría por todo lo que le estaba ocurriendo tras su papel en la película Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar.

"Siempre he querido ser actriz de cine, pero nunca me lo he creído. Me están pasando tantas cosas que no sé qué decir. Gracias a la vida", afirmó para terminar con un "Viva el cine, viva Cáceres y viva San Pancracio".

Cabe destacar que entre el público asistente, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; el alcalde de Cáceres, Luis Salaya o la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores.

La ceremonia, dirigida un año más por el actor cacereño Daniel Holguín, renovó su carácter benéfico, lo mismo que el festival, cuyos beneficios se destinarán al programa de Ayuda en Acción Nutriacción, según informa la organización del certamen en una nota de prensa.

El programa promociona hábitos alimenticios y vida saludable para niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad. Para ello realiza talleres de cocina y nutrición, en los que se resalta la necesidad de prevenir la obesidad infantil.

También habrá un encuentro con familias y una jornada lúdica. En Cáceres se desarrollará en el colegio Gabriel y Galán, situado en la barriada de Aldea Moret donde se atenderá a 40 niños y niñas y a 15 adultos.