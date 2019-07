El Festival Ibérico de Cine de Badajoz arranca este lunes con la portuguesa 'Rabia'

Ep.

El 25º Festival Ibérico de Cine arranca este lunes, día 15, con la proyección de la película portuguesa 'Rabia' del director Sergio Trefaut y que adapta la novela 'Seara de vento' del escritor Manuel Fonseca que cuenta a su vez una historia basada en hechos reales, la tragedia de Beja ocurrida en el sur de la región de Alentejo en 1933.

'Rabia' o 'Raiva', la gran triunfadora con hasta seis estatuillas de los Premios Sophia 2019 que concede la Academia de Cine Portuguesa, incluido mejor película y mejores actriz, actor y actor secundario, narra la historia de la familia Palma, campesinos pobres que viven en las penurias de un país dominado por la oligarquía terrateniente; un entorno en el que la violencia estalla y se suceden varios asesinatos a sangre fría en una noche.

A estos, se suman otros premios conseguidos en festivales y certámenes de cine internacionales en esta película que cuenta con la colaboración especial del actor español Sergi López y cuyo protagonista, Hugo Bentes, es un técnico de sonido de la Cámara de Serpa, y cantante de un grupo coral de canto alentejano que, en su primer papel, consiguió el Premio Sophia como mejor actor.

Hugo Bentes, que está a la espera de nuevas propuestas de futuro en el mundo de la interpretación y ha estrenado recientemente una comedia romántica, ha presentado en rueda de prensa acompañado del director del Festival Ibérico de Cine, Alejandro Pachón, la proyección de esta película en el seno de dicho certamen que se inaugura en la noche de este lunes, día 15, a las 22,30 horas en la terraza del Teatro López de Ayala.

"LA GRAN PELÍCULA PORTUGUESA DEL AÑO"

Alejandro Pachón ha definido 'Rabia' como la "gran película portuguesa del año" al triunfar tanto en los Sophia, equivalente a los Premios Goya en Portugal, como en otros certámenes, así como "asombrosamente sincera" y "técnica y artísticamente muy interesante", a la vez que ha señalado que se trata de cine social de conflictos sociales entre campesinos y terratenientes conocidos también en Extremadura, por lo que la ha calificado como un "western de vanguardia".

También ha destacado el "inmenso trabajo actoral" de esta cinta cuya fotografía en blanco y negro es "muy intensa y muy cuidada" y ha agradecido la presencia en la comparecencia del actor "descubrimiento" de Portugal, Hugo Bentes, que ha comentado que él ya había trabajado con Sergio Trefaut en el documental 'Alentejo Alentejo' sobre cante alentejano y que la primera opción para encarnar su personaje fue Javier Bardem que, por distintos motivos, no pudo hacer el papel.

Así, ha continuado, cuando Sergio Trefaut se lo ofreció a él le advirtió que no era actor y que no tenía experiencia en cine, aceptando finalmente el personaje de esta película que retrata años pasados como los de sus propios abuelos que también trabajaron la tierra, y que se basa en unos hechos verídicos de los que, a día de hoy, no les gusta hablar a los habitantes del pueblo en el que tuvieron lugar, Cantinho da Ribeira.

Tanto el libro como la película están inspirados en estos hechos reales ocurridos en 1933. Ese año los periódicos portugueses publicaban una historia violenta que se conoció como 'la tragedia de Beja', 20 años más tarde Manuel da Fonseca, escritor y periodista de renombre, investigó este episodio para escribir la novela 'Seara de Vento'.

En la versión de Fonseca el asesino de la tragedia de Beja se convierte en un héroe solitario, víctima del abuso de poder y símbolo de resistencia y el libro es un grito de indignación frente a la injusticia social en el Alentejo, tiene un sentido épico y militante, marcado por cierto romanticismo político.

Sin embargo, en la versión cinematográfica de Sérgio Tréfaut la historia no tiene nada de romántica, ni de naturalista y no hay ningún llamamiento al sentimentalismo o al idealismo, ni se ofrecen promesas de un futuro mejor.

La injusticia es retratada en 'Rabia' como un ciclo que se repite, y se repetirá siempre bajo nuevas formas, aunque toda la vida se luche contra ella, según el director de la película, que eligió adaptar este libro emblemático en el Alentejo a un neorrealismo portugués clásico.

La película, al igual que el libro, habla del abismo entre pobres y ricos, pero en la película los muertos sólo son muertos, no son héroes ni símbolos, según explica la organización del Festival Ibérico de Cine.

Sérgio Tréfaut ha hecho una película silenciosa, en blanco y negro, "en la que las caras y los cuerpos dicen más que los discursos", según explica. Ha creado además un espacio atemporal, casi mitológico. "El Alentejo aquí es también el sur de Italia, Grecia, Siria, Armenia, España, América Latina", ha dicho.

'Rabia' es el segundo largometraje de ficción firmado por el realizador portugués Sérgio Tréfaut tras 'Viagem a Portugal'. El cineasta cuenta con una amplia experiencia como director de documentales, con títulos como 'Treblinka' y su película 'Lisboetas' sobre los nuevos inmigrantes en Lisboa de hoy recibió el premio a la mejor película portuguesa en el IndieLisboa 2004 y fue un éxito de taquilla.