Dulce Pontes canta con la Orquesta de Extremadura para celebrar sus 30 años de trayectoria

La cantante portuguesa Dulce Pontes cantará junto a la Orquesta de Extremadura (OEx), dirigida por Delio Gonçalves, en un concierto sinfónico para celebrar sus treinta años de carrera musical.

La presentación de este concierto ha tenido lugar este jueves y ha contado con la presencia de la propia cantante portuguesa; de la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, el gerente del Consorcio Teatro López de Ayala, Miguel Ángel Jaraíz; el director Delio Gonçalves, y el gerente de la Orquesta de Extremadura, Esteban Morales.

García Cabezas ha señalado que el Festival de Flamenco y Fado de Badajoz es un “referente de dos músicas universales que se dan la mano en Badajoz”, y que este “festival único” quiere celebrar los 30 años de la carrera de Dulce Pontes, una cantante, que ha “llenado tantos corazones con su música”.

En este concierto se interpretarán los grandes éxitos de su extensa trayectoria musical y que van desde ‘Lágrimas’ hasta ‘Peregrinação’, un trabajo bilingüe de “reivindicación ibérica, por la proximidad de ambos países, con esa mezcla de idiomas que ella refleja en su voz y en su música”, ha señalado la secretaria general de Cultura.

A todo esto se le añade, ha subrayado García Cabezas, un ingrediente importante como es la Orquesta de Extremadura, “que cada vez tiene más público, no tiene miedo de embarcarse en nuevas aventuras y los músicos están dispuestos a trabajar en nuevas apuestas y con artistas de diferentes géneros musicales”.

Por su parte, Dulce Pontes se ha mostrado “feliz y encantada” de actuar otra vez en este Festival para celebrar 30 años de música y 50 de vida. Asimismo, ha manifestado su alegría por tener esta actuación “porque es muy diferente de lo que estoy haciendo”.

En este sentido, ha señalado que no se había decidido a hacer un concierto con sus grandes éxitos de estos 30 años, pero que “con una orquesta es diferente y por eso me he animado a hacerlo”, además de la mano del director Delio Gonçálves. Pontes ha dicho que los arreglos “están muy lindos” y tienen un componente distinto al trasponer temas clásicos de su carrera para la expresión musical de una orquesta “porque les da una nueva dimensión”.

El gerente del Consorcio Teatro López de Ayala, Miguel Ángel Jaraíz, ha señalado que este concierto representa el 30 aniversario de la carrera de Dulce, durante la cual “ha ido revitalizando el fado y haciéndolo cada día más universal”.

Jaraíz ha dicho que el Festival de Flamenco y Fado de Badajoz lleva consigo ingredientes que lo hacen único, como es la singularidad de tener dos músicas que son Patrimonio de Humanidad, que unen además culturas de dos países; así como la localización de este festival, en Badajoz, “un punto estratégico y un “lugar transfronterizo en el que el flamenco es algo natural y, a la vez, un receptor también natural del fado”.

Por su parte, Esteban Morales, gerente de la Orquesta de Extremadura, ha apuntado que a la OEX lo único que le faltaba era tocar con una cantante de fado, que llevan tiempo actuando con diferentes artistas y distintos formatos, pero les faltaba esta parte musical, porque “sale de nuestro trabajo habitual y nos adentramos en otros estilos, lo que para nosotros es una experiencia”.

EXPOSICIÓN “FADO, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”

Previamente la secretaria general de Cultura ha visitado, en el Colegio de Abogados de Badajoz, la exposición ‘Fado, Patrimonio de la Humanidad’, un recorrido por la historia de este género.

El Museu do Fado y la Empresa de Gestión de Equipamiento y Animación Cultural (EGEAC) han organizado esta muestra que recorre en veintiún paneles explicativos el origen de este género musical, su presencia en teatros y casas de fados, la importancia de la radio para su difusión o el papel de la censura de las letras durante el periodo salazarista.

La muestra también recoge la incorporación de afamados poetas portugueses como letristas de fado, su presencia en el cine, la internacionalización del género con las figuras de Amália Rodrigues y Carlos do Carmo hasta la aparición de nuevas tendencias musicales que conjugan el fado tradicional con nuevos instrumentos y voces tan particulares como las de Mariza, Dulce Pontes, Camané, António Zambujo o Ana Moura.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 26 de julio, en horario de 09:00 a 14:00 horas.