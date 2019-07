'La isla de los esclavos', último estreno extremeño del Festival Teatro Clásico Cáceres

La comedia 'La isla de los esclavos' del dramaturgo francés Pierre de Marivaux , cuarto y último estreno extremeño del Festival de Teatro Clásico de Cáceres se representa mañana sábado en la Plaza de la Veletas, donde se podrá ver este montaje de la compañía Las 4 Esquinas, dirigido por Francisco Suárez y versionado por el dramaturgo Juan Copete.



Además, el certamen concluirá el domingo con otro estreno en España y en español, el de la adaptación de Hamlet que ha hecho la Companhia Do Chapitô de Portugal.

Y en El Corral de las Cigüeñas, dentro de las actividades paralelas, Cíclica Teatro revisa, también este sábado, Don Juan Tenorio en Ñoña Inés, una versión feminista del personaje de Doña Inés.



En concreto, 'La isla de los esclavos' se estrenó en 1725, en una época donde ya se fraguaban los principios prerrevolucionarios que culminarían en la Revolución Francesa de 1789. En ese espacio sitiado por el mar, amos y siervos, víctimas de un naufragio, se intercambian sus papeles.

De esta manera, se educará a los amos para eliminar la tiranía que ejercen sobre sus esclavos y se someterán a sus nuevos señores, experimentando el significado de estar al servicio de otro ser humano, tal y como informa la organización del certamen en una nota de prensa.



Marivaux, según explica Juan Copete, "crea una parábola de contenido moral, social y político, que muestra las desigualdades e injusticia del sistema que imperaba en aquella época, pero tan válido y actual que bien pudiera servir y retratar la nuestra".



En su versión, Copete ha respetado el original "puliendo y aquilatando los diálogos", y ha escrito cinco nuevas escenas para la obra que, según cree, "apuntalan el texto global, para engrosar y perfilar dos personajes que se diluían en personalidades difusas y sin fuerza".



Con una escenografía que homenajea la que diseñó en 1963 Luciano Damiani para el Piccolo Teatro di Milán, esta adaptación incide en la idea de las desigualdades e injusticias en la sociedad.



'La isla de los esclavos' es el primer clásico de los ochos espectáculos que ha creado Las 4 Esquinas, fundada en 2007 por el actor Esteban García Ballesteros, uno de los cinco intérpretes de la obra junto a Francisco Blanco, María José Guerrero, Memé Tabares y Alberto Lucero.



UN HAMLET CÓMICO



Por otro lado, la sección principal del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, concluye el domingo en la plaza de las Veletas (22:30 horas) con un Hamlet ambientado en una multinacional y con un estilo cómico y mordaz. Es el que ha imaginado la Companhia do Chapitô, de Portugal y un referente del teatro del país vecino, que ofrecerá su espectáculo en español.



El montaje sigue las líneas maestras del texto original de William Shakespeare, es decir, la historia de cómo el príncipe Hamlet intenta vengar la muerte de su padre, asesinado por su hermano Claudio, que luego tomó el trono, casándose con la reina. Sin embargo, hace hincapié en la mordacidad y el humor para explorar temas como la traición, venganza, incesto, corrupción y moralidad.



Según la co-directora de la obra Claudia Nóvoa, la compañía lusa presenta "otra manera de contar la historia, buscando encontrar el absurdo y lo insólito de las situaciones, derribando por el camino las paredes que limitan la imaginación del público". Sin escenario, con un vestuario simple (traje y corbata), los actores se comunican mediante la palabra, el cuerpo, el gesto y el sonido.



Esta es la creación número 36 de Companhia do Chapitô. Su repercusión en Portugal lo muestra el hecho de que las entradas de Hamlet para toda la temporada en Lisboa se agotaron rápidamente el día de su estreno. Desde su formación en 1996, ha presentado su trabajo en Portugal y en otros países como Alemania, Argentina, Brasil, Cabo Verde, China, Colombia, Costa Rica, Eslovaquia, España, EEUU, Finlandia, Francia, Irán, Italia, Noruega, Rusia, Suecia y Uruguay.



ÑOÑA INÉS



En el apartado de La noche golfa se ofrece 'Ñoña Inés', la tercera de las funciones del último fin de semana del festival de teatro. La función se representará en El corral de las cigüeñas, mañana sábado a la medianoche, y está basada en el principal personaje femenino de Don Juan Tenorio de Zorrilla.



Sus autores, Nuqui Fernández y Jonathan González, intentan derribar el mito de don Juan, por no encajar con los valores actuales de igualdad y respeto. En escena, un único personaje, el de Inés, que interpreta Ana Fernández.



Respecto al taller de danza del bailarín Esteban Berlanga, que se inaugura este viernes dentro de la programación formativa del festival denominada El Laboratorio del Clásico, se cierra el domingo con una muestra del trabajo que realizarán sus asistentes.



La actividad se celebrará en el patio del Archivo Provincial a las 13,30 horas. Ese mismo día, la sección Los niños en el Clásico ofrece a las 12,00 horas en el parque de Calvo Sotelo la sesión final de cuentacuentos Cuentos de oro, que acerca a los niños historias y autores del Siglo de Oro español, concluye la organización del certamen cacereño.