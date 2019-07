Los Conciertos del Pedrilla en Cáceres proponen sonidos de folk, flamenco, soul y jazz

Ep.

Los Conciertos del Pedrilla, como se conoce al ciclo de actuaciones musicales que cada verano se celebra en los jardines del citado museo en Cáceres desde hace veintitré años, llegan esta vez con sonidos de folk, flamenco, soul y jazz en seis actuaciones en las que se podrán disfrutar, entre otros de Lucibela (Cabo Verde) y de la chilena Pascuala Ilabaca y Fauna, como artistas internacionales.



Los nacionales que completan el cartel son Pedro Pastor y Los locos descalzos, Coetus y Carlos Dènia, y el sevillano Raúl Rodríguez. Por último, el extremeño que llenará de un sonido especial una de las noches de El Pedrilla será Gecko Turner & The Afrobeatnik All Stars.



Las actuaciones serán los viernes desde el 12 de julio y hasta el 23 de agosto en horario de 22,30 horas, en julio, y a las 22,00 horas, en agosto. La entrada es libre hasta completar el aforo de estos jardines que está estipulado en unas 900 personas.



La actividad, organizada por la Diputación de Cáceres, cuenta con un presupuesto de 54.200 euros y una previsión de público de alrededor de 10.500 personas. Se trata de una de las citas más esperadas por los cacereños que llenan cada viernes este espacio para disfrutar de estos conciertos que tienen como denominador común la "calidad" y la "mezcla de estilos y culturas".



Así lo ha indicado el diputado de Cultura, Álvaro Sánchez Cotrina, que ha presentado el programa junto al a presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, en los Jardines del Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla y Guayasamín, el escenario donde se desarrollarán los conciertos.



Cordero ha señalado que esta cita "es un ejemplo más del esfuerzo y el empeño de la Diputación por conseguir un equilibrio entre lo urbano y lo rural", ya que se programan actividades culturales en todos los municipios de la provincia.



"Hemos conseguido que la cultura llegue a todos los rincones de la provincia, tanto a municipios como a pequeñas alquerías o pedanías, pero sin olvidar a las ciudades, como pueden ser Cáceres o Plasencia, donde la Diputación pone también parte de su esfuerzo con programas como este o con los conservatorios de Música y Danza o las escuelas de Bellas Artes. Esta es la forma de hacer provincia", ha concluido.



LOS ARTISTAS



Por su parte, Sánchez Cotrina ha descrito algunas pinceladas de los artistas como de Lucibela, que inaugurará el ciclo el 12 de julio. Nación en 1986 en São Nicolau, una de las islas de Barlovento en Cabo Verde. Su primer álbum, 'Laço umbilical', representa el cordón que une a la cantante con su tierra.



Se trata de trece temas con los que explora los problemas de ser mujer y caboverdiana. El secreto de la técnica vocal de Lucibela reside en su capacidad para explorar el registro de los grandes sambistas de Brasil, añadiendo un emocionante vibrato.



El flamenco fusión de Raúl Rodríguez llegará el 19 de julio cuando este artista sevillano presente 'La Raíz Eléctrica', su segundo trabajo en solitario, una nueva aventura en la que conviven géneros como el afro-beat, el flamenco, la psicodelia, el son cubano, los ritmos del Voodoo haitianos, el rock andaluz y la canción americana de autor.



El hijo de la cantante Martirio crea un nuevo territorio sonoro conocido como el 'afro-flamenco-eléctrico', que arrastra a un viaje intercultural, en el que el baile flamenco se convierte en el vehículo conductor y nuevo elemento sonoro.



El viernes 26 de julio le toca le turno a Pascuala Ilabaca (Chile) que está considerada una de las artistas más destacadas y fulgurantes en escena musical chilena de las últimas décadas. Cantante y acordeonista, su música está arraigada en los sonidos tradicionales, pero integrando aires de jazz, pop y rock, así como influencias de India o México.



Llegará a Cáceres acompañada de su banda Fauna para interpretar 'El mito de la pérgola', un trabajo inspirado en ritmos nacidos de contextos callejeros o populares (pérgolas, plazoletas, carpas, mercados), donde se han ido desarrollando géneros como la milonga (Argentina y Uruguay), el son jarocho y mariachi (México), la fanfarria (distintos puntos de Iberoamérica), la rumba (Cuba), el Carnaval andino (Chile, Bolivia y Perú), la ceremonia de la 'Puja' (India), los tuaregs (Sáhara) o el Organillo y el Chinchin (Chile).



La canción de autor llegará de la mano de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos el 2 de agosto. El hijo de Luis Pastor interpretará los temas de su tercer disco, Vulnerables, en el que conviven la cumbia con el funk, el rap con la champeta, y la música africana con el folklore latinoamericano sin perder la esencia de la canción de autor.



El toque extremeño lo pondrá Gecko Turner & The Afrobeatnik All Stars el 9 de agosto en el que se podrán escuchar sonidos y texturas de todas las tendencias cantando en inglés, español, a veces en portugués, y en una especie de lengua de su propia cosecha, donde la jerga local, la jerga extranjera y las palabras inventadas se combinan poéticamente en canciones ingeniosas.



El cierre de los conciertos lo pondrá el folk de Coetus y Carlos Dènia el 23 de agosto. Esta orquesta de percusión ibérica celebra diez años de trayectoria con la presentación de 'De banda a Banda', su tercer trabajo discográfico, que evoluciona de la recuperación del patrimonio musical de la Península Ibérica hacia nuevas sonoridades y fronteras musicales.



Coetus reinterpreta, a través de la habitual puesta en escena festiva y de gran formato, con 18 músicos sobre el escenario, dirigidos por Aleix Tobias, la herencia musical anónima con los pies en el presente.



"Es una programación rica y variada", ha dicho el diputado que concluye que se trata de una de las actividades culturales que más público congrega ya que, en más de una ocasión, ha habido que cerrar las puertas del recinto por completarse el aforo.