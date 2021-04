Nuevo paquete ayudas a pymes del Ayuntamiento Cáceres llegará a "todos" los solicitantes

Ep.

El nuevo paquete de ayudas del Ayuntamiento de Cáceres destinadas a pymes y autónomos del sector del comercio, el turismo y la hostelería llegará a "todos" los solicitantes, que se repartirán los 3 millones de euros destinados a este fin.



El cálculo de la ayuda se hará a través de una fórmula matemática según las características de las empresas y no se pedirá justificación de la situación económica, ni se exigirá estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y Hacienda, aunque sí dados de alta en la actividad. Las ayudas irán destinadas a empresas con domicilio fiscal y social en Cáceres que tengan menos de 25 trabajadores y cuyo balance general no exceda de los 2 millones de euros.



Así lo ha adelantado la concejala de Economía, María Ángeles Costa, en el Pleno ordinario del mes de abril, en el que ha indicado que ya se están redactando las bases para optar a la convocatoria en la que se pedirán "los mínimos requisitos posibles que marque la ley".



Costa ha recordado que en la convocatoria de 2020, que contaba con un millón de euros, se presentaron 2.300 solicitudes y se concedieron 738 ayudas, por lo que si se registra un número de peticiones similar, cada empresa podría recibir unos 1.300 euros, aunque eso dependerá del sector y de la situación de cada empresa.



Así, las bases que tienen que aprobarse todavía recoge tres grupos de ayudas, y la mayor cuantía se destinará a alojamientos turísticos, hoteles y cámpings, que han perdido prácticamente toda su clientela por los cierres perimetrales decretados por la situación sanitaria.



Una vez se aprueben las bases, que tienen que pasar por la correspondiente Comisión de Economía, se darán 15 días de plazo para presentar las solicitudes y, una vez estudiadas, se lanzará una lista provisional y a partir de ahí se hará el cálculo de la ayuda que se cobrará y que no habrá que justificar "porque la situación de crisis está más que justificada", ha dicho Costa, que ha recalcado que "todos" podrán cobrar esa ayuda.



La idea es que la tramitación se gestione a través de la Cámara de Comercio, un organismo oficial que podrá agilizar los requisitos para adelantar los trámites.



El primer paso para poner en marcha ese nuevo paquete de ayudas se ha dado en el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres este jueves donde se ha aprobado por unanimidad una modificación de crédito de 3 millones procedentes del remanente de tesorería que irán destinados a esas ayudas para pymes y autónomos.



A pesar de la unanimidad de la corporación en la modificación presupuestaria, el PP, Ciudadanos y los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz han reprochado al Gobierno local que la cantidad destinada a las ayudas a pymes y autónomos es insuficiente.



El portavoz del PP, Rafael Mateos, ha recordado que teniendo un remanente de tesorería de 10 millones de euros, "fruto de una ausencia de gestión y una parálisis a la hora de gobernar la ciudad", se podía haber destinado más dinero a estas ayudas, además de poner en marcha otras medidas como exenciones tributarias o beneficios fiscales.



Por su parte, la portavoz de Ciudadanos (Cs), Raquel Preciados, también cree que la cantidad de 3 millones de euros "es poca" para aliviar la situación "agonizante" de las empresas cacereñas, al tiempo que ha pedido otras medidas en "un plan de ayudas más ambicioso".



También los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz han considerado escasas esas ayudas al tejido empresarial, y han reprochado al Ejecutivo local su "falta de ambición o de capacidad para afrontar la realidad que vivimos".



Desde las filas de Unidas Podemos, sin embargo, el concejal Raúl Martín no cree que la cantidad sea escasa porque se trata de un porcentaje "muy elevado" en relación al resto del presupuesto municipal, y ha manifestado que a su grupo le hubiera gustado que se dedicaran más fondos a otros asuntos como a fomentar un parque público de alquiler de viviendas.



OTRAS MODIFICACIONES



El Pleno ordinario del mes de abril, que ha sido presidido por la alcaldesa en funciones María José Pulido ante la ausencia de Luis Salaya que se recupera de su operación de anginas, ha aprobado también otras 14 modificaciones de crédito, para realizar inversiones con cargo al remanente de tesorería de 2020.



Entre las modificaciones aprobadas se encuentran la mejora en la iluminación del Parque de la Mejostilla, con 58.000 euros; mejoras de alumbrado en la avenida de la Bondad por 150.000 euros; y mejora en la iluminación de la Avenida de España y Parque Gloria Fuertes por 100.000 euros.



Con cargo al remanente, también se acometerán obras de accesibilidad en las paradas del autobús, por 100.000 euros; la ampliación del parking del Madruelo por 45.000 euros; el parking disuasorio del cementerio con 95.000 euros; la instalación de bancos en el Paseo Alto por 25.000 euros; obras en los baños del cementerio por 36.000 euros; e instalaciones fotovoltaicas en diferentes colegios (Castra Caecilia, Alba Plata y Moctezuma), por un importe total de 118.569 euros.



El modificado de la Casa de Cultura de Rodríguez Moñino por 61.952 euros; inversiones en informática por 310.000 euros; la construcción de una salida de emergencia en el edificio Valhondo por 10.000 euros; la instalación de placas en edificios municipales con 25.000 euros; el modificado de las obras de la fase 1 de la muralla, por 113.506 euros, y la aportación a Ifeca de 2020 por 37.000 euros, son otras de las modificaciones presupuestaria aprobadas este jueves.



Y se contempla también maquinaria para el cementerio, 53.500 euros; un camión grúa, 90.000 euros; el asfaltado de la parcela del depósito municipal, 134.000 euros; la certificación final del Parque del Príncipe, con 282.181 euros; la derrama 3 de la AIU Ribera del Marco, 40.842 euros, y la indemnización de una expropiación de la Ribera del Marco, por 481.897 euros.