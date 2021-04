SES realiza un cribado en el PAC del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres

El Servicio Extremeño de Salud (SES) hará, desde hoy lunes y hasta el viernes, cribados de pruebas diagnósticas de Covid en el Punto de Atención Continuada (PAC) del Hospital Virgen de la Montaña.



Los horarios de las pruebas es de 15,30 a 20,00 horas y no es necesaria cita previa pero, sí es obligatorio presentar la tarjeta sanitaria del SES.



Puede realizarse las pruebas cualquier persona que no tenga síntomas de padecer Covid. No deben acudir personas que estén en cuarentena por ser contacto estrecho ni casos confirmados, ya que estos serán atendidos por el sistema habitual de seguimiento sanitario de contagios.