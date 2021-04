El Ayuntamiento de Cáceres cree que el templo budista está más cerca

Ep.

La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Cáceres, María José Pulido, ha indicado que la construcción del complejo budista en el monte Arropé está más cerca tras la visita que autoridades nacionales y locales de Lumbini (Nepal) han cursado a la capital cacereña la semana pasada para llevar a cabo varios actos instituciones y religiosos relacionados con este proyecto que impulsa la Fundación Lumbini Garden.



"La semana ha sido muy intensa de actividades y muy fructífera porque se ha visto que el proyecto tiene consistencia y se van dando los pasos que se habían programado", ha señalado Pulido, que ha sustituido en todos los actos al alcalde Luis Salaya, el cual se recupera ya en su domicilio de la operación de anginas a la que fue sometido hace una semana.



Pulido ha recordado la complejidad y el "gran esfuerzo diplomático y sanitario" que ha supuesto la organización de la visita de la delegación nepalí debido a las restricciones decretadas por la pandemia, pero ha valorado que la presencia de estas autoridades ha dejado claro que "el proyecto va avanzando".



Así, ha avanzado que además de lo que se ha llevado a cabo en Cáceres en una agenda pública, en los próximos días están programadas reuniones con técnicos del ayuntamiento, arquitectos, etc., para ir diseñando lo que será el mayor centro budista de occidente y avanzar en los trámites urbanísticos para hacerlo una realidad en el monte Arropé.



La regidora ha recordado la complejidad de este proyecto, no solo por la lejanía geográfica de las dos ciudades que lo están impulsando (Cáceres y Lumbini, que se encuentran a unos 8.000 kilómetros de distancia), sino por el proceso urbanístico que hay que superar.



"No nos queremos agobiar con plazos y hay que centrarse en el trabajo del día a día", ha dicho Pulido, que ha resaltado que se va cumpliendo en cada periodo lo que estaba previsto por lo que "nos vamos acercando a tener el complejo", y a muchos elementos relacionados con este proyecto que tienen que ver con el intercambio cultural y nuevas posibilidades de desarrollo con un turismo internacional de calidad.



Cabe recordar que, entre la delegación de Nepal que ha visitado Cáceres estos días estaba el presidente de la Asamblea Nacional de Nepal, Ganesh Prasad Timilsina; la embajadora de Nepal en España, Dawa Futi Sherpa; y los alcaldes de Lumbini, Man Mohan Chaudhary; de Ramgram, Narendra Kumar Gupta; de Kapilvastu, Kiran Singh; y de Devdaha, Hira Bahadur Khatri, entre otros representantes nepalíes.



Aparte del hermanamiento den las ciudades de Cáceres y Lumbini, las ceremonias religiosas para unir las "tierras sagradas" de ambas localidades, y el comienzo de la sacralización del monte Arropé, durante estos cuatro días se ha llegado también a acuerdos de colaboración con el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón y el Ecoparque, de tratamiento de residuos, además de otras empresas.