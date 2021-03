Gobierno licita redacción Proyecto de Abastecimiento de Agua en Cáceres desde río Almonte

El concejal de Fomento en el Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha informado este jueves de que el Ministerio de Transición Ecológica ha sacado a licitación la redacción del Proyecto de Abastecimiento de Agua en la ciudad desde el río Almonte, con un presupuesto de 420.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Así pues, el edil socialista ha destacado que "es un paso adelante en este proyecto de 14 millones de euros que bajará la toma desde el río Almonte seis kilómetros aguas abajo para aprovechar parte de las conducciones que se construyeron para el fallido proyecto desde Portaje".

"Y lo que viene es a garantizar el abastecimiento de agua de nuestra ciudad", ha incidido Licerán, "y para mejorar la eficiencia energética desde la misma", según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.

Igualmente, el concejal ha recordado que uno de los compromisos del equipo de Gobierno fue mejorar el abastecimiento de agua en la ciudad, "y para ello se están llevando a cabo las obras para la sustitución del bombeo por captación en el Almonte, y las obras en el bombeo de la estación de tratamiento de agua potable del depósito de la Montaña, con una inversión de 1.550.000 euros".

Y esta obra, según ha añadido, "también demuestra el compromiso del Gobierno de España con nuestra ciudad en un problema tan importante".

No obstante, Licerán ha subrayado que Cáceres tiene un problema grave en cuanto al abastecimiento de agua, puesto que "una ciudad de este tamaño no puede vivir eternamente dependiendo de situaciones muy volátiles para poder seguir abasteciéndose o no, de ahí la necesidad de esta obra".

Por tanto, "hoy damos un paso más para garantizar el abastecimiento de agua en nuestra ciudad, y por ello es un día importante para Cáceres", ha concluido Licerán.