Cáceres trabaja en desarrollo logístico de producción de energía e industria verde

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha anunciado que "en los próximos dos meses" se dará a conocer un proyecto empresarial que pretende convertir a la ciudad en una base logística vinculada a la producción de energía y a la industria verde y sostenible.



Se trata de una iniciativa público-privada, vinculada al sector energético, con la que se pretende que la producción de energía que se genera en el territorio sea un polo de atracción de industria para desarrollar una energía "cercana y a precios asumibles", ha dicho el alcalde.



"Esperamos que en los próximos dos meses podamos presentaros este proyecto que será importante para la ciudad", ha dicho el Salaya, que hace un mes ya se refirió a este proyecto, según informó en su día Europa Press, cuando avanzó que habrá inversión privada principalmente y aportaciones de suelo público para que se atraigan empresas que aprovechen toda esa generación de energía que se produce en la ciudad.



A la pregunta de cuántos empleos podría generar, el alcalde no ha querido concretar el número porque el proyecto se está negociando todavía, pero ha indicado que serán "muchos" puestos de trabajo "en los próximos años" con otras iniciativas afines. Salaya ha recordado que este proyecto se está gestando desde "hace más de un año" y también está implicada la Universidad de Extremadura (UEx).



"Es un buen momento para el desarrollo de una industria limpia en Extremadura", ha apuntado el regidor en declaraciones a los medios después de participar en una visita a las instalaciones de la Subestación de Eléctricas Pitarch en la capital cacereña, en la que ha participado también el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García.



Respecto al Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía (CNIAE), que se ubicará en la finca El Cuartillo de la capital cacereña con una inversión plurianual de 70 millones de euros que financiará el Gobierno de España a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, el alcalde ha vuelto a reiterar la importancia de este centro por la capacidad que pueda tener de atraer empresas. "Esperemos que sea una realidad muy pronto", ha dicho.



MINA Y FÁBRICA DE BATERÍAS



A la pregunta de si este proyecto y la generación de empleo puede ser un punto de inflexión para el cambio de opinión de los que apoyan la mina de litio en el paraje de Valdeflores por los puestos de trabajo, Salaya ha incidido en que el proyecto de la mina "plantea muy pocos puestos de trabajo", por lo que "cualquier proyecto puede competir con esos puestos de trabajo", ha recalcado.



En este sentido ha recordado que las propias plantas fotovoltaicas que se están construyendo ahora mismo en la ciudad han creado más puestos de trabajo durante ese tiempo y dejarán más de un 50% de los empleos que propone el proyecto de la mina. "Ahora estamos trabajando en que esa producción eléctrica se traduzca en producción industrial en la región y en puestos de trabajo", ha insistido.



En cuanto a la fábrica de baterías y la posibilidad de que se instale en la región o en la provincia de Cáceres, el alcalde cacereño ha vuelto a insistir en que esa infraestructura "no está vinculada a la mina de litio en Cáceres" porque el proyecto de la mina "está encallado" y "va a tener difícil salida".



"En ese sentido, estoy tranquilo aunque la empresa va a posicionar hábilmente cualquier proyecto que se presente como una vinculación al proyecto de explotación de mina en Valdeflores pero la realidad es que no tiene nada que ver Infinity Lithium con el Grupo Volkswagen, que tiene un suministro más que suficiente de litio independientemente del yacimiento de Valdeflores", ha concluido.