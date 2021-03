El Valle del Jerte se cubre de blanco con cerezos en flor con turismo marcado por pandemia

Ep

El Valle del Jerte vuelve a mostrar una primavera más todo su esplendor con la floración de los cerezos que cubren de blanco toda la comarca en un año en que las celebraciones se han suspendido por la crisis del coronavirus.



Así lo ha indicado la presidenta de la Asociación TuJerte de Valle del Jerte, Leticia Romero, quien ha explicado que esta es su "temporada más alta", así como que "buena parte" de los ingresos del turismo "dependen" de lo que se genere en esta época del año.



De este modo, en declaraciones a Europa Press Televisión, Romero ha asegurado que el cierre perimetral de las comunidades supone "un fuerte mazazo", todo ello "teniendo en cuenta que el año pasado" cerraron antes de confinarse porque así lo decidieron los socios de TuJerte.



"Repetir una segunda primavera sin apenas ingresos con restricciones además tomadas muy precipitadamente con unos criterios que no creo que sean objetivos, nos supone que muchos negocios se nos van a quedar por el camino, muchas empresas familiares y muchos autónomos se van a quedar en el camino", ha lamentado Romero.



A este respecto, ha resaltado que en esta temporada suelen estar al "120 por ciento" de ocupación de los alojamientos, puesto que también se hospedan turistas en las comarcas cercanas, y este año están "al 40 por ciento si llega".



En este sentido, la presidenta de TuJerte ha lamentado que la situación es "muy crítica", porque, además, el turismo regional también ha quedado "muy tocado" ya que los visitantes de la región visitan el Valle, pero "no se quedan a pernoctar" sino que hacen viajes de "ida y vuelta" y "no quedan riqueza en la zona".



Romero ha hecho "un llamamiento a todos los visitantes para que, por favor, no rompan las ramas de los cerezos porque esa ramita" que se llevan "dura unas pocas horas y es un año de trabajo del agricultor y un montón de cerezas"; por ello, ha pedido "respeto" por los árboles.



Por su parte, el empresario turístico y agricultor José Antonio García ha asegurado que el cierre perimetral "a última hora" les ha "afectado muchísimo" porque tenían hechas reservas de gente de fuera de Extremadura y tenían "todo completo" pero "se han cancelado".

Junto con ello, ha lamentado que "nosotros trabajamos muchísimo con gente de Madrid, del País Vasco y ahora los hemos visto cancelar".



Así, ha dicho que su "campaña fuerte es ahora" desde el Puente de San José y hasta Semana Santa porque luego en verano también hay turistas pero el nivel de ocupación de los alojamientos "no tiene nada que ver".



Finalmente, ha destacado que la agricultura y el turismo "se compenetran perfectamente" en el Valle del Jerte porque "el turismo lleva a la agricultura, a dar a conocer lo que aquí se hace, el trabajo de los agricultores; y la agricultura ofrece los productos que tenemos a los visitantes".