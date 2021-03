El remanente de Tesorería del Ayuntamiento de Cáceres asciende a 10,4 millones

Ep

Con respecto al superávit, frente a los 4.843.776 del año 2019, en 2020 la cantidad asciende a 7.908.762, lo que supone un incremento del 63%, según ha informado el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, cuando ha tomado la palabra antes de la finalización del Pleno municipal del Ayuntamiento cacereño celebrado este jueves.



Salaya ha explicado que se registra un incremento considerable en los derechos pendiente de cobro de más de 5 millones, sobre todo, debido al impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de las plantas fotovoltaicas, ya que la última licencia se concedió el día 22 de diciembre, pero "a día de hoy dicho importe es ya una realidad en las arcas municipales", ha señalado.



Esta cifra del remanente refleja también una reducción en las obligaciones pendientes de pago que se han reducido en casi 1,2 millones. En cuanto al plazo del pago a proveedores, la media en el Ayuntamiento de Cáceres se sitúa en 20 días frente a los 30 que marca la ley, por lo que la ciudad "cumple sobradamente", ha resaltado Salaya.



Del mismo modo, el alcalde, ha recordado que debido a la situación actual se determinó por parte del Gobierno de España, la suspensión de los objetivos de estabilidad y deuda, además de la no observancia de la regla de gasto para los años 2020 y 2021.



Cabe recordar que el Ayuntamiento de Cáceres incumplió la regla de gastos en 2019, pero debido a esa decisión del Ejecutivo nacional no ha sido necesario llevar a cabo un plan económico financiero. Sin embargo, en el año 2020 sí se ha cumplido tanto la estabilidad presupuestaria como la regla de gasto, "cuestión importante para solicitar el futuro préstamo que tan necesario es para la ciudad", ha dicho Salaya, en alusión al préstamo que se pedirá de 8 millones de euros.



DEUDA Y AYUDAS



El regidor ha recordado que la deuda que tiene el Ayuntamiento de Cáceres es de 10,2 millones, lo que supone un 14,14% de los ingresos corrientes liquidados, por lo que "Cáceres está en una buena situación para poder endeudarse, en un momento en que es más necesario que nunca apostar por la inversión y la obra pública", ha recalcado.



De esta forma, la ciudad destinará 3 millones de euros para ayudas directas a empresarios y autónomos de los sectores más castigados con la crisis como son la hostelería, el comercio y el turismo, que pretende ser "una ayuda más" que se sumará a las que ya están en marcha por parte de la Junta de Extremadura y las que se pondrán a disposición "muy pronto" por parte del Estado.



Además, 2 millones de euros irán destinados a los campos de fútbol de Pinilla ya que se renunció a formalizar el préstamo de esta inversión debido a que aún no se había aprobado la suspensión de la regla de gasto y se tomó esta decisión "mucho más acertada", ha apostillado. Igualmente 1,9 millones se destinarán a numerosas inversiones para la ciudad relativas a movilidad y accesibilidad.



El resto de las partidas se dirigirán a ayudas sociales para tenerlas disponible si se necesitara o agotara el presupuesto de 2021 destinado a este fin.



Y, ha concluido que "el equipo de Gobierno intentará que las partidas estén disponibles para su aprobación en la próxima Comisión de Economía, esperando contar con los votos de todos los partidos y concejales y concejalas no adscritas, ya que en un momento como éste, es importante para la ciudadanía que sus representantes dejen de lado sus intereses y piensen en el interés colectivo".