Ayuntamiento Cáceres reprueba gestión de Feafes pero solución para trabajadores y usuarios

Ep

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves que se inste a la Junta de Extremadura y al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) a que se garantice la continuidad de los recursos que presta Feafes-Salud Mental en la ciudad, ante la situación que atraviesa esta entidad cuyos trabajadores llevan desde el mes de agosto sin cobrar sus nóminas y ante el deterioro que está sufriendo la atención a los usuarios.



Cabe recordar que Feafes-Cáceres gestiona un Centro Residencial de Rehabilitación, situado en el barrio de Mejostilla, donde se atiende a 30 personas, además de otros 8 usuarios más que reciben atención en los pisos supervisados.

En 2015, se firmó entre Feafes y el Sepad el contrato de servicio público, que sigue vigente tras la prórroga que se le concedió en abril de 2020.



La moción, presentada por los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, ha sido enmendada por el PP y por Teófilo Amores que han apoyado la propuesta junto a Ciudadanos, mientras que PSOE y Unidas Podemos han votado en contra por entender que esta moción pretende "rescatar" a la entidad que ha gestionado ese recurso y que es la que ha provocado el problema.



"Van a cometer un error inmenso porque esta moción dará munición a que Feafes siga atrincherada en la situación y gane fuerza para presionar en su negociación", ha sentenciado el alcalde, Luis Salaya, que ha defendido, al igual que la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, que la situación está en trámite de resolución.



Pulido ha reprochado a los proponientes que se haya traido la situación al Pleno porque los trabajadores quieren que se solucione en el ámbito de la negociación y que no se trasladase al debate partidista.

De hecho, esta misma tarde se celebrará una asamblea entre los socios para determinar el futuro del centro, que "puede seguir funcionando bien con los propios trabajadores y sin la entidad que les ha traído hasta esta situación", ha explicado.



La concejala ha recordado que la solución pasa por la disolución de Feafes y que se resuelva el contrato además de apoyar que el centro permacezca en la ciudad, pero ha insistido en que deben ser los socios de Feafes los que decidan su futuro.



Sobre la defensa de la moción, Francisco Alcántara ha pedido que se vele por la continuidad de este centro, construido sobre terrenos de propiedad municipal, gracias a un acuerdo del Pleno de noviembre de 1999, y ha criticado que esta "situación caótica" se debe a la "maraña" del Sepad y a la mala gestión de Feafes.

Cabe recordar que la Junta de Extremadura ya ha manifestado su intención de intervenir Feafes-Cáceres y de hacerse cargo del salario de los trabajadores.



No obstante, con esta moción apoyada por 13 de los 25 concejales del Ayuntamiento de Cáceres se demanda al Sepad que garantice su continuidad, y que se revisen los desajustes en el convenio para que este recurso asistencial pueda continuar prestándose en la ciudad.



El concejal del PP, José Ángel Sánchez, ha explicado la enmienda presentada por su grupo en la que se pide que se establezcan los mecanismos económicos-financieros que garanticen el pago "inmediato"de los salarios adeudados a los trabajadores y se garantice su la correcta prestación de los servicios a los usuarios.



Lo urgente es, según ha defendido, "taponar" la situación que atraviesa este recurso y "rescatar" a los trabajadores con los fondos públicos y que "después se tomen las decisiones que haya que tomar según las responsabilidades de cada uno".



El PP ha pedido también que se revisen los posibles desajustes en el convenio que permitan la correcta financiación de los servicios, evitando futuros déficits, y que se ponga en marcha un plan de viabilidad en la entidad, así como la realización de una auditoría externa de gestión a Feafes para conocer la situación real de la entidad y poder aplicar las medidas correctas oportunas.



La enmienda del PP también pide al Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) que otorgue la ayuda necesaria "inmediata" ante la emergencia social que viven sus usuarios y trabajadores y por otro lado, vele por la continuidad del centro en la ciudad.



Desde las filas de Ciudadanos (Cs), el concejal Antonio Bohigas ha lamentado que sean los usuarios los que paguen los platos rotos de este problema, y ha criticado que Feafes ha cometido "tremenos errores" y habrá que pedir responsabilidades en su momento, pero ha coincidido en que "lo importante" es que los enfermos y sus familias no pierdan este recurso.



El concejal de Unidas Podemos, Raúl Martín, ha defendido la gestión directa por parte de la Administración regional o, en caso de que siga prestándose este recurso de forma privada, que no sea Feafes quien se encargue dada la actuación que ha tenido.

"La solución no es rescatar la entidad cuando ella ha sido la causante del problema, sino que hay que eliminarla de la ecuación", ha zanjado.



FONDOS EUROPEOS



Por otra parte, el Pleno ha aprobado también una moción que ha presentado el PP en todos los ayuntamientos para pedir más autonomía local a la hora de acceder y gestionar los fondos europeos.

La moción buscaba que las entidades locales puedan participar de forma directa de los fondos europeos para la reconstrucción en al menos, un 14,6% (20.000 millones de euros) que equivale al porcentaje de gasto público que representan las entidades locales dentro del gasto público de España.



La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de PP, Ciudadanos y los tres concejales no adscritos, mientras que el PSOE se ha abstenido y Unidas Podemos ha votado en contra.



El concejal de Innovación, Jorge Villar, ha explicado que esta moción llegar tarde porque el Gobierno ya ha aceptado que los ayuntamientos accedan a un mayor porcentaje de estos fondos.

El alcalde ha explicado que los fondos europeos todavía no están definidos ni se conoce la configuración de cómo se van a gestionar por lo que habrá tiempo de debatir y, de presentar propuestas.



La moción del PP pide que se fije en el primer trimestre de 2021 el reparto entre las entidades locales de los Fondos del Mecanismo de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia, de acuerdo con las prioridades que establezca, por consenso, la Federación Española deMunicipios y Provincias (FEMP) en materia de protección social, fomento del empleo, cultura y deporte, medioambiente y bienestar comunitario, urbanismo y vivienda, seguridad y movilidad ciudadana, sanidad y educación, y otras cuestiones de impacto local.



Asimismo, se solicita crear de manera urgente el Fondo de Reconstrucción Local por valor de 3.000 millones de euros que la ministra de Hacienda prometió en repetidas ocasiones durante el año 2020 y que todavía no se ha desarrollado.



En otro de los puntos, se pide que se presente un proyecto de ley de modificación del actual sistema de financiación local que incremente la Participación en los Ingresos del Estado de las entidades locales "en una cuantía suficiente para ,compensar la deficiente financiación que vienen sufriendo".