Salaya insiste en responsabilidad individual en próximos días para evitar la cuarta ola

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha insistido en la responsabilidad individual y el cumplimiento de las normas sanitarias de cara a los días festivos que se avecinan (puente de San José y Semana Santa) para evitar una cuarta ola de la pandemia, ya que los casos de contagios por coronavirus siguen aumentando en la ciudad de forma paulatina.



"Si el aumento de contagios sigue a este ritmo nos podemos encontrar en las próximas dos semanas por encima de los 100 casos de incidencia acumulada y volveremos a entrar en este terrible día de la marmota", ha indicado, por lo que ha insistido en la prudencia a la hora de los comportamientos individuales.



Según los últimos datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES), la incidencia acumulada a los catorce días se sitúa en la capital cacereña en 67,62 caos y a los siete días ya alcanza los 52 casos.



Por ello ha pedido que estos próximos días de descanso "bien merecido" no sean de relajación ante la pandemia y se eviten por todos los medios los contactos innecesarios y el riesgo de contagio porque nos podríamos enfrentar a una cuarta ola, "y esta vez ya no va a servir dentro de un mes estar pensando cómo nos ha podido pasar por cuarta vez".



"Hace un año no sabíamos lo que iba a pasar y teníamos muchas dudas pero un año después sabemos lo que va a pasar y sus consecuencias", ha subrayado el regidor que ha incidido en que "si nos comportamos como siempre no vamos a tener resultados diferentes".



AÑO DURO



Al ser preguntado por cómo ha transcurrido este primer año de pandemia, Salaya ha dicho que ha sido "el más duro de la historia reciente de la ciudad" porque ha habido que adaptarse a muchas nuevas circunstancias tras el confinamiento "terrible" y la situación posterior que se vivió en la ciudad, el área de salud más castigada en número de fallecidos en toda la región.



Salaya ha recordado que el confinamiento afectó de manera más considerable a "cientos" de familias vulnerables en la ciudad, muchas de las cuales han quedado en riesgo de pobreza, y otras muchas han perdido a algún ser querido afectado por Covid-19.



No obstante, ha destacado la "parte buena" de todo esto que es la red de solidaridad (Redcor) que se tejió para ayudar a las personas más necesitadas. "La ciudad respondió como una sola persona con todos los medios de las administraciones públicas, las empresas privadas y los voluntarios para llegar a todos", ha señalado el regidor cacereño al ser preguntado por este asunto al cumplirse un año de la pandemia.



Salaya ha explicado que la primera ola de la pandemia tiene una connotación de "desgaste social" y de "sorpresa" ante lo que se produjo, lo que hizo que las administraciones no hubieran tenido capacidad de responder sin el apoyo de particulares.



La segunda ola no afectó prácticamente a Extremadura a nivel de casos o presión hospitalaria pero la tercera ola, tras las navidades, "ha sido muy dura", ha recalcado el alcalde en declaraciones a los medios este lunes, al tiempo que hace un llamamiento a la población para "evitar una cuarta ola".