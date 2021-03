UGT se concentra en residencia Asistida Cáceres para homenajear a trabajadoras esenciales

Ep.



El sindicato UGT Extremadura ha protagonizado este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una concentración a las puertas de la residencia de El Cuartillo de Cáceres, más conocida como la Asistida, en la que han participado una treintena de personas con el objetivo de reconocer el papel de las trabajadoras esenciales durante la pandemia.



Con esta concentración, que se ha celebrado bajo el lema '¿Por qué no iguales?', el sindicato pretende visibilizar que aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar "una igualdad plena y real" entre hombres y mujeres.



Así lo ha expresado la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, que ha participado en esta iniciativa y que ha señalado que este 8M, que se celebra de una forma distinta por la pandemia, ha querido rendir un homenaje a las trabajadoras de esta residencia cacereña porque "han sufrido mucho durante la pandemia", ya que en el centro han fallecido 75 personas, según los datos del SES, y muchos trabajadores han resultado contagiados.



El lugar elegido, la residencia Asistida, también ha sido porque se trata de un centro de trabajo "muy feminizado", ya que de los 250 trabajadores más del 80% son mujeres. Por ello, en este "día de reivindicación", UGT ha querido estar al lado de este colectivo para "reconocer esa labor tan callada, en algunos casos, y tan a gritos, en otros cuando han pedido ayuda".



"Aunque no podamos tener grandes manifestaciones lo hacemos con mucha fuerza porque esa fuerza nos la han dado esas trabajadoras para seguir peleando y a nosotras nos queda pelear por ellas y por una igualdad retributiva y por que en todos los convenios colectivos podamos incluir los reglamentos de igualdad salarial, retributiva y de igualdad que la mujer debe tener", ha dicho Sánchez en declaraciones a los medios.



"EL SEXISMO SALE BARATO"



Sánchez ha indicado que "el sexismo sale barato" porque las empresas se ahorran 44.000 millones de euros en sueldos, lo que es el 3,86% del PIB. "El sexismo sale barato porque nos siguen matando, los salarios son bajos y por todas esas cosas UGT va a pelear y va a seguir defendiendo a las trabajadoras".



"Esta residencia El Cuartillo representa todo lo que se ha pasado y lo que se sigue pasando durante este periodo de tiempo y queremos darles las gracias a todas las trabajadoras de este centro", ha concluido.



Tras la concentración dos trabajadoras del centro han leído un manifiesto en el que se recogen las reivindicaciones del sindicato y en el que se denuncia que, en estos meses de pandemia, se han agravado las "brechas de género" en materia laboral, motivo por el que el sindicato insiste en reclamar la derogación de la reforma laboral, que "introduce elementos de precariedad" que afectan más al empleo femenino.



Una de las trabajadoras de la residencia ha incidido en la dureza del trabajo de las cuidadoras que también tiene una parte "gratificante". "Es un trabajo duro siempre, no solo en pandemia, pero este ataque que hemos tenido es algo que nos ha pillado a todos por sorpresa, pero hemos sabido pelear, trabajar y luchar", ha señalado.



La concentración ha concluido con un largo aplauso por parte de los participantes dirigido a las trabajadoras de la residencia asistida El Cuartillo de la capital cacereña, que han hecho extensivo a todas las mujeres extremeñas.