Teniente garantiza que el PP será "la voz" de los trabajadores del CRPS de Plasencia

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Cristina Teniente, ha garantizado que el PP de Extremadura "va a ser la voz" en el Parlamento regional de los trabajadores del Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) de Plasencia, cuyos derechos han sido "pisoteados demasiadas veces".

A todos ellos ha acompañado en su concentración de protesta de este jueves, junto a la portavoz de Sanidad, Elena Nevado, y el portavoz de Hacienda, Luis Alfonso Hernández Carrón.

En concreto, Teniente ha subrayado que estos profesionales "tienen derechos, aunque estos no sean respetados" por una Administración socialista que, a su juicio, "está perdiendo la S de socialista y que ya perdió, hace mucho, la O de Obrero".

En este sentido, la portavoz 'popular' ha llamado a la acción para "pelear" por esos derechos junto a una administración local que "está volcada con este centro" y que el GPP lo hará como una "piña", y no sólo por los trabajadores, también por los usuarios y los ciudadanos de Plasencia, porque el centro forma parte del "corazón" de la ciudad.

Igualmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha lamentado que el Gobierno socialista de la Junta "sea insensible" a un grupo de personas que, precisamente, "están tocando la parte más vulnerable" de la sociedad, según informa el PP extremeño en una nota de prensa.

Así pues, Teniente ha manifestado que "no se puede entender dos meses de silencios, sin contestar a siete comunicaciones" que desde el centro se han remitido al consejero de Sanidad, José María Vergeles, "ni que se estén tomando decisiones a espaldas de los trabajadores, de los grupos parlamentarios y que se haya vaciado de recursos al CRPS en los presupuestos regionales de este año".

A este respecto, la diputada 'popular' ha recordado que el grupo socialista -"en un gesto de insensibilidad"- votó en contra de la enmienda presentada por el Partido Popular, y que tenía como objetivo la canalización de recursos al CRPS para garantizar su actividad y los servicios en el ejercicio 2021.

Por tanto, para la portavoz, no se puede entender que no se les dé una solución y que esta no sea un proceso de privatizaciones que ha empezado en Extremadura en el terreno sociosanitario, y que "tendrán que explicar por qué y para qué".

A este respecto, Teniente ha rechazado que en estos momentos no se les esté dando a los trabajadores sociosanitarios de este centro las mismas soluciones, que sí se les dio a otros trabajadores de la administración local que fueron transferidos al Servicio Extremeño de Salud.

Por último, Teniente ha añadido que la solución que ha aportado hoy el alcalde de Plasencia es la única respuesta ante la "pasividad y la incapacidad", ante "el olvido" de la Administración autonómica, concluye.