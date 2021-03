El PSOE defiende apuesta PGEx por Navalmoral y la "excepcional" labor de su alcaldesa

El Grupo Socialista de la Asamblea de Extremadura ha defendido la apuesta de los Presupuestos regionales por Navalmoral de la Mata y el "excepcional" trabajo de su alcaldesa, Raquel Medina.

Así pues, en una rueda de prensa ofrecida en la capital del Campo Arañuelo, la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Lara Garlito, ha destacado la "excepcional labor de la alcaldesa Raquel Medina para que esa apuesta sea una realidad". "Hoy defendemos su lucha y reivindicación por el avance de esta ciudad", ha espetado.

En concreto, la diputada socialista ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa para explicar las inversiones en Navalmoral de la Mata que recoge la ley de presupuestos de la región para este año.

De este modo, durante la comparecencia ante los medios ha estado también el secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la alcaldesa de Navalmoral de la Mata, Raquel Medina.

En su intervención, Lara Garlito ha afirmado que el PSOE "entiende la política como un servicio a la ciudadanía" y para ello, ha justificado, la Junta de Extremadura ha elaborado unos presupuestos muy expansivos, que superan los 6.400 millones de euros y que atienden como nunca a los servicios sociales.

Y es que según la portavoz, "son unas cuentas extraordinarias para momentos extraordinarios en los que, ante todo, quiere destacar el papel de los alcaldes y alcaldesas de la región que están siendo unos héroes durante esta pandemia", y ha puntualizado que no "basta con dar las gracias, sino que hay que acompañarlo con inversiones como hacen estos presupuestos".

Garlito ha incidido también en que el PP se "quedó solo al votar no a los presupuestos regionales" y que la derecha "no trabajó las cuentas regionales, no propuso alternativas creíbles ni válidas y sólo buscó el enfrentamiento y lo hacen, además, mintiendo", según señala en una nota de prensa el Grupo Socialista en la Asamblea.

Asimismo, la portavoz socialista ha recordado que las enmiendas parciales que presentó el PP sólo suponían inversiones de 3,5 millones de euros para Navalmoral de la Mata, "mientras que estas cuentas del PSOE generan en la localidad morala una inversión que supera los 6,5 millones de euros".

Unas cuentas que, gracias a una enmienda del PSOE, incluye una partida de 500.000 euros para la piscina municipal o 300.000 para la conexión ferroviaria del área empresarial Expacio Navalmoral.

RESPALDO DE MEDINA

Por su parte, Miguel Ángel Morales ha mostrado el respaldo el PSOE a la alcaldesa y a los compañeros de Navalmoral de la Mata, y ha calificado su labor como "la política con mayúsculas, la que es una verdadera herramienta para mejorar la vida de la gente".

Frente a ello, ha criticado la "antipolítica que practica el PP, la de ir en contra de todo". Para Morales, el PP no ha aceptado aún el resultado de las últimas elecciones, y "siguen sangrando por la herida y por eso es el único partido que siempre se opone a todo".

Por último, la alcaldesa de Navalmoral de la Mata, Raquel Medina, ha señalado que su objetivo final es "mejorar el futuro de la gente, mientras que el PP solo quiere mejorar su futuro".

De este modo, ha criticado que la derecha haya presentado enmiendas para proyectos que ya están en marcha, como la comisaría de Policía Local o la Escuela Oficial de Idiomas.

Por último, Medina ha lamentado también que el PP haya querido "eliminar" la partida para la conexión ferroviaria de Expacio Navalmoral con lo que se "impediría la conexión de nuestros productos con España, con Europa y con el mundo", al tiempo que ha pedido al PP "coherencia, que se dialogue de verdad y que la derecha no engañe más a la ciudadanía", ha sentenciado.