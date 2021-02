Ayuntamiento Cáceres busca financiación europea para derribar el Bloque C de Aldea Moret

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres buscará financiación de fondos europeos para proceder al derribo del Bloque C de la calle Ródano en el barrio de Aldea Moret, una promesa electoral que el equipo de Gobierno local quiere llevar a cabo en esta legislatura por lo que no descarta acudir a los fondos procedentes de la UE.



El derribo no se contempla en el Plan de Infraestructuras que se va a acometer en el citado barrio cacereño, con una inversión de casi 2 millones de euros (1.938.000 euros) tal y como se recoge en el borrador del Presupuesto municipal para 2021, pero "tampoco se descarta", ha aclarado este viernes el portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán.



Licerán ha indicado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, que se está buscando la posibilidad de llevar a cabo este proyecto o bien con los Fondos de Reconstrucción que vendrán de Europa para paliar los efectos de la pandemia, o con los que tramita el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para la transformación de las ciudades.



"Estamos buscando esas fórmulas de financiación", ha insistido el portavoz, que ha defendido que el derribo de este bloque marginal "es un hecho importante que hay que acometer para la transformación del barrio". "Es un compromiso electoral y nosotros vamos a pelear y a buscar todas las soluciones posibles para que se acometa esta legislatura", ha zanjado.



Sobre los proyectos que se incluyen en ese Plan de Infraestructuras que se va a desarrollar en Aldea Moret, dotado con casi dos millones de euros, Licerán ha indicado que todavía no están cerradas las actuaciones concretas porque algunas se están negociando con Unidas Podemos, de cara a la aprobación de los presupuestos.



También este programa podría enriquecerse con propuestas de los presupuestos participativos, cuyo plazo para plantear inversiones por parte de la ciudadanía concluye el 9 de marzo. "Cuando esté el Plan de Aldea Moret informaremos, porque no queremos generar expectativas si luego no las podemos acometer", ha concluido.



Cabe recordar que el Bloque C se construyó en 1987 para llevar a cabo realojos sociales pero pronto se convirtió en el más importante punto de venta de droga en la ciudad. Incluso ha sido escenario de algún homicidio y se llegó a encontrar una mujer emparedada en uno de los domicilios. En 2009, con Carmen Heras como alcaldesa, se ordenó su desalojo pero once años más tarde no se le ha dado una solución a este inmueble abandonado y lleno de suciedad.



Según un estudio técnico encargado por el actual equipo de Gobierno local su derribo podría costar unos 900.000 euros y para ello se están buscando fondos que podrían venir de la Unión Europea. Después, los vecinos de la zona decidirán si se construye en el solar una zona de juegos, pistas deportivas o jardines, porque la posibilidad de levantar más viviendas sociales está descartada.