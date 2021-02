CSIF y UGT convocan concentración en protesta por cambio cuadrantes Policía Local Cáceres

Rd./Ep.

Los sindicatos CSIF y UGT han convocado una concentración para el próximo 26 de febrero en la Plaza Mayor de Cáceres para protestar por la próxima entrada en vigor del cuadrante de trabajo de la Policía Local, ya que consideran que "incumple" lo que establece el convenio colectivo.

Concretamente, este acto de protesta se celebrará bajo el lema "con la seguridad y la salud no se juega". Y es que ambas organizaciones sindicales rechazan la "falta de dialogo" del concejal responsable de la policía local, Andrés Licerán, que "no ha hecho ninguna propuesta para intentar llegar un acuerdo desde una actitud autoritaria y desprecio hacia la salud de los policías", según informan en una nota de prensa conjunta.

No obstante, las centrales sindicales convocantes consideran que antes del día 26 hay margen para la negociación y reconducir la situación, por lo que siguen tendiendo la mano al dialogo con el alcalde, Luis Salaya, para que "prolongue el cuadrante actual, que tan buenos resultados ha dado desde el punto de vista sanitario".

En este sentido, solicitan al primer edil cacereño que "abra de inmediato un foro de negociación real y efectivo" y "no como la pantomima a la que asistimos atónitos el pasado día 12 con el concejal Licerán, que no mostró en ningún momento voluntad de dialogo".

A su vez, en el caso de que se siga con el propósito de volver a los cuadrantes de antes de la pandemia, "poniendo en riesgo la integridad y salud de los policías por su falta de dialogo", las organizaciones sindicales "continuarán con un calendario de protestas que se prolongarán en el tiempo de manera indefinida", precisa la nota.

VOLVER A LOS CUADRANTES DE HORARIOS DE TRABAJOS PREVIOS A LA PANDEMIA

Horas antes de anunciar la concentración, la Policía Local de Cáceres va a volver a los cuadrantes de horarios de trabajos previos a la pandemia, lo que conlleva la eliminación de los "grupos burbuja" que se establecieron para evitar contagios, algo que no comparten CSIF y UGT, que han criticado esta decisión al entender que podría aumentar la posibilidad de contagios y la extensión de estos dentro del colectivo al no mantenerse los mismos grupos estanco de trabajo.

Así pues, ambos sindicatos aseguran que esta decisión es "imprudente" cuando apenas se empieza a "flexibilizar ligeramente" la situación de la pandemia en la ciudad, por lo que no ven con buenos ojos "volver a imponer los turnos normales mezclando a los trabajadores cuando lo que las autoridades sanitarias recomiendan es exactamente lo contrario".

"No entendemos, ni compartimos, la postura del equipo de Gobierno para volver al cuadrante anterior a la pandemia", han subrayado las organizaciones sindicales, que recuerdan que el cuadrante que se implantó en la Policía Local para evitar los contagios, generando "grupos burbuja", tiene una secuencia de turnos de trabajo similar al que se implantó en la Policía Nacional para el mismo fin, cuerpo que sí sigue con ese cuadrante y "sin perspectivas de que vaya a cambiar".

Tanto CSIF como UGT han propuesto al concejal de Seguridad, Andrés Licerán, algunas medidas para "corregir las posibles deficiencias del cuadrante", que "no han sido escuchadas", según informan en su nota de prensa.

Y es que "volver al cuadrante anterior, donde se mezclan hasta tres grupos, está generando un gran malestar y preocupación en la plantilla, ya que no se entiende cómo es posible que después de la profesionalidad y buen hacer de la Policía Local durante toda la pandemia se les 'premie' de esta manera", apostillan.

Además, advierten de que, si como consecuencia de imponer el cuadrante de plena normalidad, "se produjeran contagios achacables al mismo", las centrales sindicales exigirán las posibles responsabilidades derivadas de llevar a cabo decisiones equivocadas y no ajustadas a la realidad de la situación, y no descartan movilizaciones si no se abre una mesa de diálogo sobre este asunto.

CRITERIOS TÉCNICOS

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno y concejal responsable de la Policía Local, Andrés Licerán, ha explicado este viernes que esta decisión se ha tomado por "criterios técnicos" que marca la propia Policía Local respecto a los medios que se necesitan para garantizar la seguridad ciudadana.

Al ser preguntado por este asunto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, Licerán ha indicado que con la desescalada se necesitaban más medios en la calle para el control de las medidas sanitarias y ahora, se llevan dos meses negociando con los sindicatos para buscar soluciones y se ha decidido volver al cuadrante anterior, "que es el acordado en la Mesa General de Negociación", ha dicho.

"El cuadrante del Covid que se instauró en marzo consta de 200 horas menos que el normal y tanto la ciudadanía como los criterios técnicos de seguridad demandan que haya más presencia policial en la calle", ha explicado el portavoz, que añade que todo esto se hace con el beneplácito del servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento para "no poner en riesgo la salud de ningún policía local".

Asimismo ha aclarado que este criterio es el que se aplica al resto de trabajadores municipales para evitar riesgos y garantizar la jornada laboral de cualquier empleado del Consistorio, desde los de ayuda a domicilio, brigadas de obras, de jardines, administrativos, etc.

"Entendemos que todos los trabajadores deben ser tratados con igualdad y con seguridad para todos ellos", ha concluido.