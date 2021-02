PP-Cáceres critica "dejadez y falta de proyecto" del Gobierno local con sector comercio

Ep.

El PP de Cáceres ha criticado la "dejadez" y la "falta de proyecto" del Gobierno local con el sector del comercio ya que en la Mesa del Comercio, que se reunió este pasado martes por cuarta vez desde septiembre, se sigue sin adoptar medidas concretas para ayudar a los comerciantes cacereños "por la falta de acción del PSOE y de la concejala de Comercio, María Ángeles Costa".

Así lo ha indicado el portavoz del grupo municipal del PP, Rafael Mateos, que ha calificado este órgano de "ineficaz" ya que en estos meses ha tenido una "nula actividad" y no ha tomado ninguna decisión para ayudar a uno de los sectores más castigados por la crisis económica provocada por la pandemia.

Cabe recordar que el PP solicitó en el último Pleno municipal, a través de una moción que fue aprobada, que la Mesa de Comercio se reuniera semanalmente con el fin de adoptar medidas que ayudaran de manera "urgente" a los comerciantes cacereños.

Por ello, ha pedido al Ejecutivo cacereño que "trabaje y que se ponga manos a la obra" porque en este tiempo "solo" ha realizado un estudio de la situación del sector, una encuesta a los comerciantes del mes de septiembre del 2020, y un calendario de posibles actividades, que "ni siquiera se ha cerrado", ha dicho Mateos.

"¿Cómo es posible que aún no se haya puesto ni una sola medida real, seria y efectiva en marcha?. ¿Es que el PSOE sigue sin ser consciente que las ayudas a los sectores cacereños que lo están pasando mal deben ser una realidad ya?", se ha preguntado el portavoz este miércoles en una rueda de prensa.

Mateos ha recordado que el PP ha presentado una batería de 25 propuestas para reactivar el comercio pero no ha obtenido respuesta.

"No se están dando soluciones a los comerciantes cacereños, por ello, invito a Salaya a que salga a la calle, a que hable y visite los comercios cacereños, porque será la única manera de que sea consciente de sus problemas reales", ha subrayado.

"Una visita a un comercio y una charla con un cacereño es más valiosa y se aprende mucho más, que de una foto en mitad de una calle comercial rodeado de sus compañeros del PSOE", ha espetado Mateos en alusión a la imagen que recogía el inicio de las obras de peatonalización de la calle Gómez Becerra.

En su intervención, el portavoz 'popular' ha insistido en que el Gobierno de Cáceres "sigue dejando pasar el tiempo, mientras los comerciantes han tenido que hacer frente al cierre obligado de sus negocios sin recibir ayudas reales y efectivas.

Y es que de las ayudas económicas municipales que se han concedido hasta ahora con un millón de euros, "solo" el 20% de ellas han ido al sector del comercio.

Así, ha pedido que se tomen las medidas necesarias para que, como muy tarde, en el mes de marzo se hayan aprobado ayudas que beneficien a los comerciantes cacereños, y que estas medidas aparezcan reflejadas con partidas económicas en los presupuestos municipales del 2021.

BORRADOR DE PRESUPUESTOS

También ha solicitado al equipo de Gobierno que le haga llegar el borrador de los presupuestos municipales para este año "antes del viernes", ya que el próximo lunes será 15 de febrero y en el último pleno se aprobó que antes de ese día se debería haber comenzado el proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto, que debe contemplar medidas de apoyo a los sectores más afectados por la pandemia.

"A este paso, Cáceres no tendrá unos presupuestos antes de Semana Santa, lo que conlleva que no haya ayudas a los autónomos, comerciantes y hosteleros, el abandono del sector del turismo, que no haya ayudas para la cultura, que no haya inversiones en los barrios de nuestra ciudad, la paralización de las ayudas a los clubes deportivos, y el retraso en las ayudas sociales", ha incidido Mateos.

Respecto a las ayudas sociales, el portavoz ha indicado que "son muy importantes y necesarias" pero, a renglón seguido, ha añadido que "la mejor política social que se puede hacer en Cáceres es generar empleo y oportunidades, para dar soluciones a todas las familias que lo están pasando mal".

También se ha referido a la inversión pública y ha vuelto a recordar que en este año y medio de legislatura, todos los proyectos que se han desarrollado en la ciudad son los que dejó en marcha el PP, por lo que ha tachado la acción de Gobierno de "paralización absoluta".