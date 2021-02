El alcalde de Cáceres cree que la hostelería se abrirá "en los próximos días"

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, espera que "en los próximos días" pueda reabrirse la hostelería en la región ya que, por ejemplo, la reducción de las cifras de contagios en la ciudad ha sido "importante" y es "equiparable" a la que se registraba antes de iniciarse esta tercera ola de la pandemia, y ha pedido que se escuche a los empresarios hosteleros para determinar en qué condiciones se lleva a cabo esa reapertura de los negocios.



Cabe recordar que este fin de semana solo se han notificado 18 casos positivos en la ciudad en tres días (viernes, sábado y domingo) y la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 250 y a siete días en 78, por lo que el alcalde cacereño ha recalcado que, aunque hay que seguir bajando los contagios, estos datos "empiezan a ser aceptables".



Respecto a la desescalada en la reapertura de la hostelería, Salaya ha indicado que debe ser de forma "ordenada" y "gradual" para que se "vaya dando un respiro a los sectores más afectados" y que "más pronto que tarde se pueda ver la salida a esta situación".



A la pregunta de cómo debería ser esa desescalada de la hostelería y si se debería seguir el ejemplo del comercio, el alcalde ha recordado que las medidas que adopta la Junta de Extremadura son para toda la región y la situación es diferente en cada ciudad, ya que unas localidades presentan más incidencia que otra, pero confía en que las decisiones que se tomen se consensúen con el sector.



Teniendo claro que la "prioridad" es la salud y evitar las muertes por Covid, Salaya sí ha pedido que "en las cuestiones logísticas y organizativas se escuche al sector", ya que a lo mejor algunas condiciones de apertura a según qué negocios "no les merece la pena".



"Lo que sí me consta es que será una desescalada gradual", ha concluido el regidor en declaraciones a los medios en un acto de recepción de los alumnos del XXX Curso de Prácticas de Policías Locales.



Sobre si debe decaer también la medida del cierre perimetral de las localidades, Salaya ha señalado que "no" tiene "suficiente" información como para saber si es conveniente, ya que cada municipio tiene unos datos de incidencia distintos y dispares. "Conocemos bien las cifras de nuestra ciudad pero el cierre perimetral afecta al resto de municipios de la región", ha aseverado.



"Siempre hay una época en la que parece que las medidas no surten efecto porque hay un par de semanas en las que las cifras todavía no bajan pero cuando vemos el resultado final nos damos cuenta de que tantos sacrificios merecen la pena finalmente para evitar muchas muertes de vecinos y vecinas de nuestra ciudad", ha concluido el regidor.