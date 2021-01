El proceso participativo para presupuestos de Cáceres se inicia la semana que viene

Ep

El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres presentará la próxima semana el anteproyecto de los presupuestos para 2021 y se iniciará el proceso participativo para que las asociaciones vecinales presenten las propuestas que quieran que se incorporen al documento como inversiones en la ciudad.



Así, lo ha avanzado el portavoz del Ejecutivo cacereño, Andrés Licerán, quien ha dicho que continúan los contactos con los grupos de la oposición y los concejales no adscritos para lograr un "gran acuerdo" de presupuestos y poder lanzar un "mensaje de unidad" a la ciudadanía.



De momento, todo apunta a que las cuentas saldrán adelante con el apoyo de los tres concejales de Unidas Podemos (UP) y el concejal no adscrito Téofilo Amores, con lo que ya se sumarían los 13 votos necesarios, aunque no se descarta llegar a un acuerdo con Ciudadanos (Cs) mientras que con los concejales no adscrito Francisco Alcántara y Mar Díaz y, el PP "las posturas están más alejadas".



"El acuerdo con Unidas Podemos está muy cercano" y "prácticamente hecho", ha dicho Licerán en alusión al apoyo a los presupuestos por parte de la formación morada, con la que también se "renovará" el acuerdo de "estabilidad" en la legislatura para "ajustar" algunos términos.



En las conversaciones con el concejal Teófilo Amores, el edil ha pedido un mayor presupuesto para servicios sociales y un incremento en las ayudas a pymes y autónomos, algo que ya ha anunciado el Gobierno local que se incluirá en los presupuestos por lo que confían en el voto positivo del edil no adscrito.



POSIBLE ACUERDO CON CIUDADANOS



Con Ciudadanos continúa la negociación para "su posible incorporación al acuerdo" a través de la inclusión de algunas propuestas "concretas" de la formación naranja. "Creemos que pueden ser propuestas de mejoras pero sí les pedimos un ejercicio de responsabilidad, ya que el mejor mensaje que se puede lanzar a la ciudadanía es el de un gran acuerdo de varios grupos para que sepan que el Ayuntamiento de Cáceres está liderando la recuperación económica y la ayuda a las familias que peor lo están pasando", ha subrayado Licerán.



Respecto a los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, el portavoz ha señalado que hay "un diálogo fluido y cercano" pero las posturas "están más alejadas", porque aunque comparten algunas propuestas, el PSOE no está de acuerdo con la solicitud de los ediles de que el crédito al que se acuda llegue a una cuantía de unos 15 millones de euros para acometer importantes inversiones en la ciudad.



"Esta propuesta de endeudamiento de más de 15 millones de euros está alejada de la realidad y de la situación de las arcas públicas, pero aún así vamos a seguir manteniendo un diáologo para que se sumen al acuerdo", ha aseverado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.



Y, con el Partido Popular, "las posturas sobre la fiscalidad están muy alejadas" porque el PSOE no ve viable que se puedan bajar impuestos, tal y como proponen los 'populares' pues, eso supone menos ingresos y, por lo tanto, menos capacidad económica para ayudar a familias y empresario. "Es difícil llegar a un acuerdo", ha sentenciado el portavoz.



Y, ha concluido que "nuestra pretensión es que la semana que viene se lance el anteproyecto de presupuestos, se inicie el proceso participativo y que cuanto antes podamos tener un presupuesto municipal vigente en el Ayuntamiento de Cáceres en el año 2021".