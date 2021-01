PP pide a Salaya que "no pierda ni un solo día más" en ayudar a los empresarios

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha pedido al alcalde Luis Salaya y a su equipo de Gobierno que "pongan los pies en la tierra y que bajen a la realidad, para no perder ni un solo día más para tomar medidas que ayuden a todos los comerciantes, hosteleros y empresarios cacereños".



Mateos ha destacado que es muy importante velar por la salud de todos, pero "también es importante cuidar la economía y el empleo de los cacereños que levantan cada día las persianas de sus negocios, para sacar a sus familias adelante".

Por eso, ha lamentado que se haya llegado a esta situación sin que ninguna administración tuviera listo un paquete de ayudas de medidas económicas y beneficios tributarios, que ayuden a aliviar el "escenario tan complicado" por el que están pasando muchos cacereños.

"Todo es producto del desconocimiento real que tiene Salaya y su equipo de Gobierno sobre la complicada situación económica que está afectando a nuestra ciudad", ha subrayado.

Así, el PP ha recordado que, en Cáceres, al margen de la administración pública, los sectores que más afiliaciones a la Seguridad Social generan hoy en día son el comercio con cerca de 5.000 y la hostelería con cerca de 2.800.

"Y mientras el PSOE se dedica a lanzar cortinas de humo y mensajes de autobombo de lo bien que han llevado a cabo las actividades navideñas, los comerciantes, hosteleros y los empresarios cacereños siguen sin soluciones y sin ningún tipo de apoyo por parte del Ayuntamiento de Cáceres, ante el nuevo cese de actividad al que se han visto obligados", ha recalcado.

Por ello, ha criticado que "mientras cientos de cacereños tienen sus negocios cerrados y miles de ellos no pueden ir a trabajar", el Ayuntamiento "solo se limita a no escucharlos" y a recordar en redes sociales el listado de comercios de Cáceres, a la vez, que ha afirmado que "los cacereños no necesitan en estos momentos listados, sino poder abrir sus negocios".

Así, ha pedido a Salaya que escuche a los cacereños, que atienda las reivindicaciones de los sectores afectados y que tome "todas" las medidas necesarias para paliar esta difícil situación, que "está llevando a muchos ciudadanos a hacer frente a pérdidas muy preocupantes y que ponen en riesgo su presente y su futuro".



Mateos ha recordado que, si Salaya y la concejala de Economía, María Ángeles Costa, "hubieran hecho sus deberes en tiempo y forma", y si en el Ayuntamiento hubiera un equipo de Gobierno "competente", Cáceres ya tendría en marcha un "presupuesto de pandemia" con el que se pudiera hacer frente y amortiguar, "el duro golpe que están recibiendo muchas familias cacereñas".

Y, el PP ha pedido al Gobierno cacereño que recojan las "decenas" de medidas presentadas por los 'populares' en estos meses pues, "suponen un empujón para ayudar a quienes han tenido que cerrar sus negocios, una vez más, sin recibir nada a cambio".