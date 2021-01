Más de 70.000 personas siguieron la cabalgata en globo de los Reyes Magos de Cáceres

Ep

Más de 70.000 personas siguieron por redes sociales desde distintos puntos de España la cabalgata de los Reyes Magos de Cáceres, que llegaron a la ciudad en tres globos en la tarde del pasado 5 de enero cuando sobrevolaron algunos barrios, sobre todo del distrito norte, ya que debido al viento no pudieron llegar a otras zonas como Casa Plata, Nuevo Cáceres o Aldea Moret, entre otras barriadas.



"Lamentamos enormemente que el viento nos la jugase y muchos niños no nos pudiesen ver, pero nosotros os hemos visto a todos desde las alturas", han escrito Melchor, Gaspar y Baltasar en la página web reyesmagosdecaceres ante de emprender su viaje de vuelta a Oriente.



Los tres globos salieron a las cinco de la tarde desde una zona próxima a Vegas del Mocho y sobrevolaron Montesol, parte de Mejostilla, la avenida Rodríguez de Ledesma, el Parque del Príncipe, la Madrila, los Castellanos, la zona de Ruta de la Plata y aterrizaron en el Junquillo "sanos y salvos" una hora más tarde.



En el trayecto, cientos de niños pudieron verlos desde el cielo, aunque otros no presenciaron esta cabalgata aérea debido a que es el viento el que determina la trayectoria de los globos, tal y como explicó el alcalde cacereño, Luis Salaya, en redes sociales ante las quejas de algunos vecinos que esperaron en las ventanas a ver pasar la cabalgata y no pudieron divisarla desde sus domicilios.



Tras la cabalgata, Sus Majestades de Oriente se trasladaron al almacén real desde donde ofrecieron una rueda de prensa y se pudo contactar con ellos en directo para contestar las preguntas y dudas de los más pequeños.



RESTO DE ACTIVIDADES



Además de esta original cabalgata en globo que ha suplido la tradicional debido a la situación sanitaria por la pandemia, desde el Ayuntamiento cacereño se habían programado otras actividades para estas navidades que los concejales responsables (Cultura, Turismo y Barrios) han calificado de "éxito".



Fernanda Valdés, Jorge Villar y David Holguín han recordado que las actividades "se han llevado a cabo con todas las medidas de seguridad" decretadas por la pandemia, y han agradecido a los cacereños que hayan participado en ellas. No obstante, el espectáculo 'Magic Man' previsto para este lunes dentro de 'Feliz Humor Nuevo 2021', en la Plaza Primero de Mayo, se ha suspendido debido a la situación "tan grave" que vive la ciudad, aunque las actividades al aire libre están permitidas.



"Ha sido una Navidad diferente pero consideramos que no podían faltar actividades no sólo para los niños y niñas sino para todos los cacereñas y cacereñas, que han respondido asistiendo y disfrutando de ellas", han señalado los ediles.



Al programa 'Cuánto cuento', que se ha desarrollado durante 6 domingos, han acudido unas 250 personas, ya que el aforo del Ateneo era de 40 personas. Esta actividad ha contado con el lenguaje de signos de Myriam Gallardo.



El programa 'Cácereshow, adiós 2020!!' como el programa 'Feliz Humor Nuevo 2021', que han sumado un total de 18 actuaciones de circo, teatro, cuentacuentos y payasos, repartidos por siete rincones diferentes a la ciudad, han sido disfrutados por 900 menores, ya que había 50 plazas reservadas para cada actuación.



"Hemos demostrado una vez más que la cultura es segura, que las actividades culturales tienen una gran acogida y hemos garantizado que todas ellas tuvieran un rígido protocolo covid. El público, tanto pequeños y pequeñas como adultos, han cumplido a rajatabla todas las normas, por eso y por la gran calidad de todos los artistas, el resultado ha sido todo un éxito", ha resaltado Valdés.



El concejal de Turismo, Jorge Villar, ha recordado que en estas navidades se han desarrollado varias actividades relacionadas con el sector turístico como ginkanas por la ciudad, rutas en bicicleta para acceder a lugares menos explorados, y actividades de turismo astronómico con tres jornadas "tremendamente interesantes".



También se han desarrollado las rutas de senderismo por cuatro espacios naturales de los alrededores de Cáceres como Valdesalor, Rincón de Ballesteros, la estación Arroyo-Malpartida y la Sierra de la Mosca, y tres rutas teatralizadas sobre leyendas, espacios de rodajes de películas y una de Navidad, que se realizó el día 5.



"Ha sido un buen momento para demostrar la fortaleza y variedad del turismo de experiencia cacereño y para prepararnos para ese escenario de salida de la crisis en el que las experiencias, la naturaleza, el turismo activo y los nuevos espacios van a ser tan importantes", ha incidido Villar.



Por su parte el concejal de Barrios, David Holguín, ha señalado que el programa 'Barrio a barrio, divertirse es necesario' concluyó con un "notable éxito". El programa contemplaba cinco espectáculos de circo, magia y cuentos, que han llegado a todos los distritos de la ciudad desembarcando en 21 barriadas incluyendo las pedanías, informa el Consistorio cacereño en nota de prensa.



"Ha sido un homenaje a los más pequeños y pequeñas de la ciudad, porque son los que mejor se han portado este año y nos han enseñado a las personas adultas la importancia del uso de la mascarilla, del lavado de manos, y de la distancia de seguridad", ha concluido Holguín.