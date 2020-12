PSOE y Podemos presentan una moción de censura en Cabezuela del Valle

PSOE y Podemos han presentado una moción de censura en Cabezuela del Valle (Cáceres), cuyo debate y votación tendrá lugar el lunes, 4 de enero, en un pleno extraordinario.

Para los socialistas, la situación en la que se encuentra el ayuntamiento es de "desorganización y descoordinación absoluta" y se está ante un equipo de gobierno que "no ha contado con el resto de los grupos políticos a pesar de que estos han tenido la mano tendida".

"Sumado a que no ha habido la transparencia necesaria para que sea posible la rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía. Ha habido una dejación de funciones en numerosas áreas que una institución caracterizada por la cercanía no se puede permitir. Por lo tanto, entendemos que la corporación actual es parte del problema y no de las soluciones", ha remarcado el PSOE de Cáceres.

Asimismo, se han mostrado conscientes de las dificultades producidas desde el inicio de la legislatura, con riadas, el incendio o la pandemia, pero es precisamente en estos momentos donde "se demuestran las ideas, las convicciones, la responsabilidad y las ganas de trabajar".

"Frente a esta situación, mover ficha es una obligación política y moral. Cabezuela necesita un cambio de rumbo y para ello necesitamos nuevas ideas y nuevos equipos de trabajo. A nuestras vecinas y vecinos ofrecemos como propuesta para lo que queda de legislatura un gobierno de coalición entre las y los concejales del PSOE y Podemos", han aseverado.