Desarticulados dos grupos criminales de tráfico de drogas que operaban en norte de Cáceres

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, en coordinación con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Coria, ha llevado a cabo una operación contra el tráfico de drogas en la provincia cacereña y en la que se ha procedido a la desarticulación de dos organizaciones criminales y se ha detenido a 33 personas.



Los detenidos, de los que 10 han ingresado en prisión, lo han sido por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.



En el marco de la denominada 'Operación Termis', se ha conseguido además aprehender 5.172 dosis de cocaína, 170 dosis de heroína, 8.660 gramos de marihuana, 7.850 gramos de tabaco picado y 700 gramos en rama, así como la intervención de una pistola, un revólver, una pistola bolígrafo, una pistola detonadora, una pistola eléctrica, una escopeta, un vehículo de alta gama, una prensa, básculas de precisión, 20 teléfonos móviles y 56.000 euros.



La delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, y el general jefe de la Guardia Civil en Extremadura, José Luis Gómez Salinero, acompañados del teniente coronel jefe de la Comandancia de Cáceres, José Andrés Campón, han informado sobre esta operación contra el tráfico de drogas en la región en una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno, en la que García Seco ha destacado la importancia de la misma.



De este modo, ha destacado la delegada, se ha conseguido desarticular esta "importante" organización dedicada al tráfico de drogas y que, en concreto, eran dos los grupos criminales que estaban operando en el norte de la provincia de Cáceres, los cuales aunque de forma independiente trabajaban en esas actividades ilícitas, "sí había conexión" entre las dos organizaciones "y estaban organizadas para llevar a cabo el tráfico de estupefacientes".



Ante ello, ha puesto en valor que, a tenor de las armas intervenidas, era un grupo "muy peligroso" y que es "muy importante" que se hayan conseguido dichas detenciones y puestas a disposición judicial, ante lo cual ha felicitado a todos los agentes que han participado en esta operación, en la que "directamente" ha sido la Unidad de Policía Judicial de Cáceres la que ha llevado a cabo el "grueso" de misma, aunque también han participado unidades de Seguridad Ciudadana de Cáceres, Salamanca, Toledo y Madrid, y se ha realizado los meses de noviembre y diciembre de este año.



No obstante, ha puntualizado, la investigación se inició hace casi un año, en noviembre de 2019, y que las localidades donde operaban estas organizaciones eran Plasencia, Malpartida de Plasencia, Coria, Ibahernando, Béjar (Salamanca), Carranque (Toledo), Madrid y Humanes de Madrid (Madrid), junto con que es una de las operaciones en materia de tráfico de droga "más compleja" tanto por el número de investigados y detenidos, como por los lugares en los que se ha desarrollado, además de las "incidencias e implicaciones" derivadas de llevarla a cabo durante la pandemia.



Sobre esto último, Yolanda García Seco ha planteado que esta operación muestra "una cuestión esencial" como que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "no han bajado la guardia" durante todo el estado de alarma, el periodo posterior y el actual, y que siguen trabajando para cumplir con sus obligaciones.



EXCELENTES RESULTADOS



Por su parte, José Luis Gómez Salinero ha destacado los "excelentes" resultados de esta operación contra una de las manifestaciones criminales "que más preocupan a la sociedad", dado que es "obvio" que la "lacra" del tráfico de drogas como actividad ilícita y gestionada "en muchas ocasiones" por grupos de delincuencia organizada constituye una tipología criminal que amenaza a la salud pública y también a la seguridad ciudadana en general.



Asimismo, ha indicado que la "compleja" actividad policial relacionada con esta 'Operación Termis' "viene a constatar, una vez más, la puesta en marcha de un amplio operativo policial" por parte de la Comandancia de Cáceres y que ha requerido una "exigente" planificación, organización y coordinación de un número "considerable" de recursos y "toda una labor de trabajo en equipo por parte de los agentes intervinientes"; a la vez que ha reiterado su felicitación por todo ello.



LA INVESTIGACIÓN COMENZÓ EN CORIA



Seguidamente, el teniente coronel José Andrés Campón ha detallado este operativo, del que ha destacado la "relevante" metodología llevada a cabo en el mismo al comenzar la investigación en los niveles "más bajos", identificando a los consumidores y compradores de droga y a los primeros vendedores, y en un segundo nivel también la distribución, y estas dos organizaciones criminales, de manera tal que han logrado llegar a la "cúspide" a nivel nacional en Madrid.



En concreto, la investigación se inició en noviembre de 2019 con la localización de un punto de venta de drogas en Coria, pudiendo desvelarse en el transcurso de las investigaciones cómo "en realidad este no era sino uno más de los que integraban dos organizaciones criminales, asentada en el norte de la provincia de Cáceres".



Estas organizaciones presentaban estructuras "perfectamente diferenciadas", aunque existía una persona que hacía trabajos de correo para ambas, lo que permitió caracterizar el modus operandi de ambos grupos, y su estructura jerárquica, centrada principalmente en el tráfico de cocaína, heroína y, en menor medida, de hachís y el cultivo de marihuana.



Durante los primeros meses de investigación, se identificó a los consumidores habituales que acudían al punto de venta de Coria, así como a las personas que suministraban dicho punto, siendo uno de ellos un conocido delincuente que ya fue detenido en la 'Operación Camochos', contra el tráfico de drogas desarrollada en la barriada de San Lázaro de Plasencia en 2013, "lugar donde se encuentra establecido un mercado de droga" según la Benemérita.



La Guardia Civil pudo comprobar cómo los dos suministradores del punto de venta de Coria desarrollaban su actividad dentro de un clan familiar al que pertenecían otras 13 personas, permitiendo descubrir a los suministradores de la cocaína, así como al distribuidor de la droga de los dos grupos, asentado en Madrid.



CUATRO FASES



Posteriormente, en el mes de junio se pudo identificar "con claridad" la participación en los hechos de una treintena de personas, que integraban las estructuras investigadas desde los puntos de venta, proveedores y distribuidores de droga.



Llegada la investigación a este punto, explica la Guardia Civil, la titular del citado Juzgado de Primera Instancia, con la conformidad de la Fiscalía de Plasencia, acordó el pasado 4 de noviembre el inicio de la explotación de la operación, que abarcaba la entrada y registros de "numerosos" domicilios durante los meses de noviembre y diciembre, que se acometieron en cuatro fases.



Así, la primera fase ha abarcado Plasencia, en la barriada de La Data, dos registros domiciliarios y cuatro detenidos; la segunda Plasencia y Malpartida de Plasencia, cuatro registros domiciliarios y ocho detenidos; la tercera Coria, Ibahernando, Plasencia, en la barriada de San Lázaro, y Béjar, 11 registros domiciliarios y 17 detenciones, y en una cuarta Humanes de Madrid, Madrid y Carranque, tres registros domiciliarios y dos detenidos.