UGT impugna forma concesión comisiones de servicio celador otorgadas en Hospital Plasencia

UGT de Extremadura ha impugnado la forma de concesión de las comisiones de servicio de celador otorgadas en el Hospital de Plasencia por "no respetar" la Ley del Empleado Público.



A través de una nota de prensa, el sindicato ha indicado que, una vez conocido oficialmente el criterio utilizado por la Gerencia del Área de Salud de Plasencia para la concesión de comisiones de servicio, presentó este pasado jueves una reclamación contra dicha actuación ante la Gerencia del Área, de la que se ha dado traslado para su conocimiento a la Dirección General de Recursos Humanos del SES.



Así pues, la reclamación de UGT se fundamenta en que el criterio utilizado, "orden de registro, sin más, no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad, publicidad, y transparencia" establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.



Además, se da la circunstancia de que la forma a utilizar para adjudicar las comisiones de servicio "no fue dada a conocer previamente" a todos los posibles interesados, ni que "tampoco se anunció públicamente plazo alguno de presentación de solicitudes".



Igualmente, tal y como ha resaltado UGT, le consta que también se están presentando reclamaciones al respecto por parte de interesados a título individual.