El Ayuntamiento de Cáceres apoya el traslado del Archivo Histórico Provincial

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres ha mostrado su apoyo al traslado del Archivo Histórico Provincial al Hospital Nuestra Señora de la Montaña, tal y como ha propuesto la Junta de Extremadura, porque se creará en la zona un eje cultural por la cercanía a la Biblioteca Pública y porque "no hay que perder inversiones en la ciudad".

Así lo ha indicado el portavoz del Gobierno municipal, Andrés Licerán, que considera que la propuesta global de la Junta de los diferentes organismos que se trasladarán al antiguo hospital provincial (dos centros de salud, el Conservatorio de Música, el de Danza y el Archivo Histórico) "cumple" con la mejora de las instalaciones sanitarias en la ciudad, la dinamización del centro urbano y de la juventud por la creación de un "polo cultural", que conformarán estos nuevos organismos y la Biblioteca, situada a escasos metros.

No obstante, Licerán entiende que cualquier propuesta que lanza la administración tiene "opiniones a favor y en contra", pero el equipo de Gobierno cree que esta idea "viene a favorecer una inversión en la ciudad" y "cumple con las necesidades" por lo que "nosotros no vamos a oponernos", ha dicho este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.

"Creemos que Cáceres no puede perder este tren y no podemos empezar a debatir pros y contras y retrasar inversiones cuando hay otras veces que nos quejamos de que no llegan inversiones", ha espetado el portavoz, que añade que esto "es una oportunidad para la ciudad" y el equipo de Gobierno local "nunca cerrará las puertas" a inversiones tanto públicas como privadas.

Cabe recordar que la Junta de Extremadura ha iniciado ya las obras de adecuación del edificio del antiguo hospital provincial para mejorar las instalaciones del Punto de Atención Continuada (PAC), que permanecerá en el inmueble, al que se trasladarán también los centros de salud Zona Centro y Plaza de Argel.

Además, el Ejecutivo regional pretende también instalar en las plantas que quedan libres el Conservatorio de Música, que actualmente se encuentra en el complejo cultural San Francisco, y el de Danza, que presta sus clases en las instalaciones de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), en un edificio de la plaza de San Jorge.

A esto se une la propuesta de traslado del Archivo Histórico Provincial, actualmente ubicado en el palacio Toledo-Moctezuma, contra lo que ha alzado la voz la Asociación de Archiveros de Extremadura que, incluso, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para evitar el traslado que consideran que puede dañar a los documentos custodiados en el actual archivo, entre otros inconvenientes técnicos y económicos.