IMAS de Cáceres aprueba el plan de subvenciones para 2021, que asciende a 952.150 euros

El consejo rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado, en la reunión celebrada este miércoles, el Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2021, que asciende a un total de 952.150 euros.



De esa cantidad, unos 560.000 euros se destinan a prestaciones económicas de emergencia social para el tratamiento de situaciones de especial necesidad, y otros 100.000 euros van a financiar actuaciones y actividades de asociaciones y entidades dentro del ámbito de la acción social.



Así, este último montante se repartirá entre asociaciones de personas con discapacidad, las que presten ayuda a domicilio a colectivos vulnerables, y las que atiendan la reinserción de personas sin hogar y transeúntes, por ejemplo.

También llegará a entidades de reparto de alimentos, y asociaciones que desarrollen actuaciones para la inserción socio-laboral y que complementen territorial o funcionalmente las competencias del IMAS.



La concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, ha destacado que la aprobación de este plan de subvenciones es "un avance sobre el presupuesto del próximo año" para evitar que haya periodos cerrados a las solicitudes de ayudas que se contemplan en la ordenanza municipal de prestaciones sociales.



Según Pulido, "es un compromiso desde hace tiempo en el IMAS que permanezcan durante todo el año abiertas las solicitudes para que las familias vulnerables pueden acceder a las ayudas de esta ordenanza".



La aprobación de este plan permitirá hacer una convocatoria anticipada para estas ayudas, que tienen que ver con la alimentación, el alquiler, la hipoteca, mobiliario, ropa y calzado, leche maternizada, material escolar, etc... lo que vendrá a "aliviar la carga de muchas familias en esta situación de crisis sanitaria y económica", ha dicho la concejala.



Asimismo, se han incorporado al consejo rector del IMAS los concejales no adscritos, Francisco Alcántara, Mar Díaz y Teófilo Amores, que no formaban parte de este órgano.

Y, la edil ha concluido que "ésto es algo muy importante en este periodo crítico que estamos pasando, ya que nos asegura ampliar la perspectiva en el trabajo que se realiza".