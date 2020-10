Cáceres prepara un dispositivo especial de vigilancia para evitar la llegada de madrileños

Ep.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha indicado que la ciudad contará este fin de semana, puente del 12 de octubre, con un dispositivo especial de la Policía Local y la Nacional para controlar la llegada de visitantes de Madrid, en el caso de que finalmente cierren la capital como medida preventiva para evitar contagios de coronavirus.



"Nos preocupa que pueda venir mucha gente de Madrid en un puente en el que generalmente tenemos mucho turismo desde la capital y, desde luego, tenemos que cuidar este tema", ha indicado el alcalde que también ha lamentado el cambio de criterio en este asunto y que no esté claro si se sostendrá el cierre de la capital nacional o no.



Salaya ha explicado que ambos cuerpos policiales han mantenido este viernes una reunión de coordinación para analizar "todos los escenarios que se puedan dar este fin de semana", y el que más preocupa a los responsables municipales es que, si finalmente se produce el cierre de Madrid, se establecerán controles de acceso a la ciudad desde la carretera de Madrid para "garantizar que se cumple lo que se decrete".



"Independientemente de las medidas que se tomen allí (Madrid), aquí vamos a trabajar para no se pueda acceder y para garantizar el cumplimiento de las normas que obliguen al cierre de la capital del país", ha indicado el regidor cacereño en una rueda de prensa online tras la reunión de la Junta de Gobierno local.



Según ha dicho, aunque esta medida pueda parece "contradictoria" ya que se contendría la afluencia de turistas, el objetivo es "buscar lo mejor para la hostelería y el sector del turismo en la ciudad", porque con ella se pretende "mantener una evolución positiva de la situación ocasionada por el Covid-19 y que no se tengan que tomar más medidas", ha subrayado.



Por ello, para garantizar que se cumple con la normativa sanitaria estarán en la calle todos los agentes disponibles realizando controles de tráfico, parando a los coches que entren en Cáceres y pidiendo la documentación necesaria para averiguar si proceden de una zona que esté cerrada.



Además de los controles de acceso a la ciudad, también se vigilarán las fiestas privadas que puedan producirse en viviendas particulares, se desplazarán agentes a los parques y al recinto ferial para evitar la proliferación de botellones, y se controlará que los establecimientos hosteleros echan el cierre a la una de la madrugada, tal y como recoge la actual normativa por la situación sanitaria.



Controles de documentación, de consumo de alcohol y drogas y del uso de la mascarilla serán otras cuestiones que realizará el dispositivo policial que se ha diseñado para los próximos tres días en la capital cacereña.



SITUACIÓN "CONTENIDA"



Respecto a la situación de contagios en la ciudad y a la pregunta de si las medidas excepcionales de reducción de aforos han sido efectivas el alcalde ha respondido que "es pronto" para saber si están surtiendo efecto, pero la "sensación" que tiene es que "están funcionando" porque la tendencia en los contagios "es buena".



"Tenemos unos datos que muestran que la epidemia está bastante contenida y son mejores que hace una semana, pero eso no significa que se haya superado la situación que llevó a las medidas excepcionales", ha explicado el regidor, que insiste en que hacen falta "unos días más" para que haya "una tendencia sólida" en la reducción de contagios en la ciudad.