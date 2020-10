TSJEx ratifica en un auto las medidas sanitarias para contención del Covid-19 en Cáceres

Ep.



La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha ratificado en un auto las medidas sanitarias de la Junta para la contención de la pandemia de Covid-19 en la ciudad de Cáceres.



El auto del TSJEx recogido por Europa Press indica que las medidas sanitarias adoptadas por la Administración encuentran su justificación en el informe de situación epidemiológico emitido por la Subdirección de Epidemiología, de la Dirección General de Salud Pública del SES.



Asimismo, apunta que en la localidad de Cáceres se ha producido en las últimas fechas un "incremento exponencial de casos" y en los últimos catorce días se han confirmado un total de 337 casos de Covid-19, lo que representa una incidencia acumulada de 351 casos por cada 100.000 habitantes.



Este valor es superior a la incidencia acumulada en el mismo periodo en toda la comunidad autónoma de Extremadura, que se cifra en 267 casos por 100.000 habitantes.



Por su parte, en los últimos siete días se han notificado untotal de 168 casos de Covid-19, lo que representa una incidencia acumulada de 175 casos por cada 100.000 habitantes.



Este valor es también superior a la incidencia acumulada en el mismo periodo en toda Extremadura, que se concreta en 118 casos por 100.000 habitantes.



También indica el auto que a fecha 30 de septiembre de 2020 se han confirmado un total de 40 casos de Covid-19, cifra que representa una incidencia acumulada de 42 casos por cada 100.000 habitantes.



Este valor es superior a la incidencia acumulada en el mismo periodo en toda la comunidad autónoma que se establece en 16 casos por 100.000habitantes.



Por otra parte, el porcentaje de casos en los que no se puede realizar trazabilidad es "relativamente elevado", de un 42 por ciento, existiendo algunas zonas de salud en las que la trazabilidad no llega al 50 por ciento, hecho que se traduce la existencia de un cierto nivel de transmisión comunitaria, con el riesgo que supone para la población en general.



La tendencia esperada para los próximos días, se indica, de continuar con este ritmo, es el mantenimiento de tasas de incidencia relativamente elevadas y, por tanto, del riesgo de transmisión; asimismo es esperable un aumento de los contactos en seguimiento al aumentar los casos, contacto que habrán de cumplir el periodo de cuarentena previsto en la actual estrategia de vigilancia del Covid-19 a nivel nacional y de la comunidad.



Igualmente, y como consecuencia de lo anterior, y dadas las características de vulnerabilidad de gran parte de la población, aumentará el riesgo de aparición de casos grave.



De esta forma, y en el contexto actual, la intervención temprana se ha demostrado como una "herramienta fundamental" para evitar la propagación del coronavirus.



Por ello, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales se trasladó al Consejo de Gobierno de la Junta la necesidad de adoptar urgentemente medidas de intervención administrativa de carácter específico para corregir esta situación, ya que las medidas ordinarias adoptadas hasta la fecha con carácter generalizado para la región no resultan suficientes en la situación actual en la ciudad de Cáceres.



Así, y de conformidad con el informe de la Subdirección de Epidemiología sobre la situación epidemiológica en cuanto a Covid-19 en la localidad de Cáceres y lo informado por el Ministerio Fiscal, el TSJEx ha estimado precisas las medidas adoptadas en la resolución.



En el auto se indica que la Junta de Extremadura deberá comunicar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx cualquier hecho o incidencia que afecte sustancialmente a la ejecución de las medidas ratificadas o que determinen, en su caso, la procedencia de levantar las mismas.



A este mismo órgano judicial deberá solicitar la ratificación de la prórroga de las medidas si fuera acordada por la Administración Sanitaria. Cabe destacar que contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días.