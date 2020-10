Salaya recalca que las medidas adoptadas "son preventivas" para proteger a los mayores

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha recalcado que las medidas excepcionales de limitación de aforos y de reuniones a 10 personas que se han adoptado este viernes en la ciudad "son preventivas" ypara proteger a las personas mayores de la zona centro pues, registra los peores datos de incidencia acumulada de contagios en las últimas dos semanas.

Salaya ha reconocido que, hace 14 días, la ciudad estuvo en una situación "cuantitativamente peor" que la actual en términos globales pero se decidió que "no era el momento" de aplicar restricciones como las que se han adoptado este viernes por parte de la Junta de Extremadura, porque los brotes "estaban muy localizados" y se sabía cómo se producían los contagios.

Entonces se buscaron fórmulas consensuadas con diferentes sectores que han dado "resultados positivos" como el control de aforos en la hostelería, en el ocio nocturno y llamar la atención sobre las fiestas en pisos particulares.

"Los estudiantes han respondido muy bien", pero no obstante, ante los datos de incidencia actuales se ha decidido adoptar ahora este tipo de medidas "preventivas" para no tener que tomar otras "más duras", ya que eso tendría más consecuencias económicas y sanitarias.

"Hoy tomamos estas medidas pensando en que otro tipo de medidas en esta época del año serían extraordinariamente duras, pero las tomamos pensando en la salud de los mayores, porque en la zona Centro tiene una mala incidencia de contagios y eso nos hace ser cauteloso", ha dicho.

El regidor cacereño ha reconocido que estas decisiones tienen un coste económico pero, a renglón seguido, ha señalado que el debate sobre elegir entre la salud y la economía "está superado".

"Insisto en la precaución, pido paciencia y animo a todos los que lo están pasando peor", ha dicho Salaya en la rueda de prensa que ha tenido lugar en el aula clínica del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

Sobre otras medidas como el cierre de parques o áreas de juegos infantiles, Salaya ha dicho que "de momento" no se plantea esta restricción porque no se han registrado contagios en estos espacios, que están al aire libre, y como no hace buen tiempo, se usan poco, ironizando que, "a lo mejor tenemos que cerrarlos, pero por el viento".

Tampoco se clausurarán eventos culturales porque se autorizan con un plan de autoprotección "muy riguroso" y se revalúan de forma semanal por lo que se toman las decisiones en cada momento, recalcando que, "ahora mismo no tenemos eventos a la vista y los que vengan próximamente se irán evaluando".

Y, Salaya ha agradecido el trabajo conjunto entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres que trabajan en "máxima" coordinación y en "comunicación continua" desde el inicio de la pandemia.