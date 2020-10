Cs Cáceres critica el "estado total de abandono" en el barrio de Las 300

- La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, ha demandado al equipo de Gobierno que subsane las múltiples deficiencias del barrio de Las 300, porque "está muy descuidado, con problemas de accesibilidad, mal estado del pavimento y los acerados, mala iluminación y sin mantenimiento de los árboles", entre otros problemas. Preciados ha visitado el barrio junto al presidente de la Asociación de Vecinos, Alejandro Rodríguez Rey, y miembros de la directiva, donde ha podido comprobar "el estado lamentable de alguna zonas, que además suponen un peligro para los vecinos, muchos de ellos mayores". "En algunas calles los acerados son muy estrechos y están muy próximos a algunas de las carreteras que articulan perimetralmente el barrio", ha señalado Preciados que apunta que "no cumplen la normativa para poder pasar una silla de ruedas o una madre con un carrito, incluso hay farolas en el centro de estas aceras, que en lugar de un equipamiento positivo son un obstáculo". Además, la mayor parte del barrio está pavimentado con grandes losas de pizarra que, con el paso del tiempo, se han ido levantando, con el peligro que conlleva, ya que "es un material muy cortante que se fragmenta en múltiples trozos, lo que puede provocar caídas y cortes". En cuanto a la accesibilidad es un barrio que topográficamente se adapta a una serie de desniveles debido a la orografía del terreno porque fue construido de manera escalonada y para poder salvar esos desniveles las casas están dispuestas de forma aterrazada, por lo que para acceder de unas a otras hay que utilizar escaleras, "lo que impide a la población mayor tener una accesibilidad a los espacios del barrio por esta barrera arquitectónica", ha recalcado. En algunas calles hay rampas pero, según Preciados, "no cumplen la normativa". "No es un barrio accesible y requeriría la redacción de un proyecto donde se hiciera un estudio y diagnóstico para poder cumplir la normativa en esta materia", ha insistido. Cs también demanda un paso de peatones de la calle Galicia a la calle Cristu Benditu, que comunican una parte y otra del barrio y están separadas por una carretera con bastante tráfico, "con el peligro que conlleva para los vecinos". ILUMINACIÓN MUY DEFICIENTE En cuanto a la iluminación "es muy deficiente", ha indicado Preciados, salvo en la Plaza Central, donde hay farolas, pero en el resto de calles están iluminadas a base de unos focos de pequeño tamaño colocados en la pared, que proyectan muy poca luz y están semioscuras, "causando gran preocupación por inseguridad, agravado porque no hay un mantenimiento de los árboles, que están levantando todo el pavimento". En relación con infraestructuras para los más pequeños sólo hay dos parques infantiles, de los que uno se utiliza pero habría que hacerle una pequeña intervención de accesibilidad con una rampa, y el segundo, ubicado en el otro extremo del barrio muy próximo a la carretera, "está infrautilizado porque no quieren ir por el peligro que entraña, ya que no cumple las medidas de seguridad, y la proximidad a la carretera". Asimismo, en la plaza principal la fuente que la preside tiene la bomba de agua quemada y habría que reponerla, además hay uno de los locales en estado de abandono, que es un foco de infección, y aunque es privado la formación naranja considera que el Ayuntamiento debe actuar para subsanar esta situación. "El barrio está muy descuidado, no tiene papeleras, el autobús no es accesible, está lleno de sumideros que están sucios y acumulan basura, y cuando llueve en determinados lugares se forman bolsas de agua; una situación a la que se debe poner remedio cuanto antes", ha concluido la portavoz.