La Torta del Casar celebrará su XXVI Semana de forma más reducida, del 10 al 16 de octubre

La Torta del Casar celebrará del 10 al 16 de octubre su XXVI Semana, con programa de actividades que este año será más reducido debido a la situación del coronavirus, pero con el que buscan fomentar, divulgar y dar a conocer la cultura de este queso artesanal.



En concreto, el Comité Organizador de la Semana de la Torta del Casar, formado por el Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar, el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, la Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo Salor Almonte (TAGUS), ha acordado que, dada la situación que se atraviesa por la pandemia de Covid-19, no es posible mantener el formato de las últimas ediciones, por lo que se han suspendido las actividades cuyo aforo no puede ser controlado.



Por este motivo, en esta edición no se llevarán a cabo la Feria del Queso Europeo ni la Ruta Trashumante, al igual que se no se celebrarán las actividades con niños, tales como las jornadas en quesería o los talleres de elaboración de queso o de cocina "en aras de la seguridad de los más pequeños".



Así pues, todos los detalles de la programación de la XXVI Semana de la Torta del Casar han sido presentados este miércoles en el Palacio de Carvajal de Cáceres por el director de la Denominación de Origen Protegida, Javier Muñoz, y el alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco.



Y es que, tras la suspensión de algunas actividades, este año toman relevancia otras en las que participa la restauración, con la XI Ruta de la Tapa en bares y restaurantes de Casar de Cáceres, y la Semana Gastronómica en restaurantes de la zona geográfica de la DOP, con un total de quince establecimientos participantes que ofrecerán tapas y platos con el queso amparado.



CATA-CONCURSO



También se llevará a cabo la XX Cata - Concurso Torta del Casar, en la que concursan las queserías inscritas en la Denominación de Origen, presentando sus mejores quesos para alzarse con este galardón, según informa el sello extremeño en una nota de prensa.



Además, y dentro de las actividades populares se pretende ofrecer un año más, en colaboración con la asociación Ruta Europea del Queso, las catas comentadas de quesos artesanos de España, para acercar al público general algunos de los mejores quesos del país elaborados con leche de oveja, cabra y vaca. De hecho, en esta edición se tendrá como invitado al Queso de Acehúche, que en 2020 ha alcanzado la categoría de Denominación de Origen, la cuarta en quesos en Extremadura.



También la Universidad del Queso abre sus aulas para ofrecer una jornada en torno al 'Cynara Cardunculus', la planta de la que se extrae el cuajo vegetal responsable de la Torta del Casar, pero que se cultiva para distintos usos en toda el área mediterránea, en el que se contará con expertos de España y Portugal que expondrán, tanto en directo en el centro Creofonte como a través de webinar abierta, el estado actual de conocimiento y aplicaciones del cardo.



No habrá sin embargo en esta edición el tradicional acto público de reconocimiento de personas o entidades que se han distinguido por su colaboración desinteresada en la difusión del producto amparado y sus actividades, aunque sí se va a entregar en un acto de reducidas dimensiones un galardón honorífico al Banco de Alimentos, entidad con la que colabora el Consejo Regulador a través de donaciones, y que lleva desarrollando labor extraordinaria desde la declaración de la pandemia por la COVID-19.



También en este acto se hará entrega del diploma a la quesería ganadora de la XX Cata Concurso Torta del Casar, y al ganador de VIII Premio Mejor Ganadería Productora 2020.

EDICIÓN REDUCIDA



Por tanto, el director de la Denominación de Origen Protegida, Javier Muñoz, ha destacado que "aunque va a ser una edición reducida de la Semana de la Torta del Casar, no hemos querido que hubiese un año en blanco", ya que el objetivo es "poner en valor cada año la labor de ganaderos, queseros, entidades colaboradoras también las bondades del queso amparado, acercando al público sus especiales característicos ligadas a un territorio concreto, y su valor en una alimentación sana y equilibrada".



Por su parte, el alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, ha destacado que "la seguridad de los participantes ha primado este año sobre cualquier otra consideración", aunque ha señalado que les "hubiera encantado" llevar a cabo la 5ª edición de la Feria del Queso Europea, la XV Ruta Trashumante, o las actividades infantiles, este año no ha podido ser.



En cualquier caso, "aunque no podamos tener una edición completa, Casar de Cáceres volverá ser, un año más, el centro de difusión de nuestra singular Torta del Casar", ha sentenciado.