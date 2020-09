Junta declarará esta jornada un brote en una residencia de Trujillo con usuarios afectados

Ep.

La Junta de Extremadura declarará en esta jornada un brote de Covid-19 en una residencia de mayores de Trujillo (Cáceres) en la que hay usuarios infectados.



Así lo ha adelantado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha destacado en todo caso la situación de las residencias extremeñas ante el Covid.



Al respecto, ha apuntado que gracias a la realización de PCR a los trabajadores que se iban a incorporar por motivos vacacionales o por contrataciones de eventualidades que se han producido durante el verano, la Junta de Extremadura ha sido capaz de "parar" la entrada del Covid-19 hasta en 17 centros residenciales de la región.



Durante su participación este jueves por videoconferencia en el I Simposio 'Observatorio de la Sanidad: Las fronteras de la lucha contra el virus', recogida por Europa Press, Vergeles ha resaltado también el trabajo de detección de casos de Covid-19 que está realizando la comunidad, que vive una segunda ola del coronavirus pero que "está creciendo más lentamente", ha dicho.



En este sentido, ha subrayado que Extremadura está haciendo una detección tal que el 67 por ciento de los diagnosticados son asintomáticos, lo que evidencia a su juicio que los rastreos están funcionando "correctamente", y lleva también a una ocupación de camas-Covid del 5 por ciento "exclusivamente" en la región.



"Estamos asistiendo ante una oleada que está creciendo más lentamente, con mayor porcentaje de asintomáticos afortunadamente, con menor presión asistencial, con más medios de protección que teníamos cuando estábamos en la primera oleada, y con una edad más joven", ha espetado igualmente Vergeles, quien al respecto ha señalado que en Extremadura la media de edad de los contagiados en la actualidad es de 41 años, cuando en la primera ola la edad media de los contagiados fue de 62 años.



EVOLUCIÓN



Sobre la evolución del Covid-19, ha dicho que en esta pandemia ha habido tres grandes periodos, el primero que "cogió a todos los responsables políticos con debilidades para afrontar de forma adecuada esta pandemia"; una segunda fase cuando termina el estado de alerta donde "como consecuencia del estado de alarma y del descenso de la movilidad de las personas disminuyeron drásticamente el número de contagios y la incidencia".



Y una segunda oleada que Extremadura fue la segunda comunidad que comunicó que estaba en esa situación tras País Vasco, donde "casi a finales ya de agosto ha empezado con un crecimiento sostenido de la incidencia acumulada en los 14 días y en los 7 días".



En todo caso, ha recalcado que la de esta segunda oleada en Extremadura está siendo una incidencia "menos explosiva, con un ritmo de crecimiento más lento", algo que según ha dicho "no sólo se depende del número de casos sino de los que se sea capaz de detectar y de lo fino que se sea en los diagnósticos".



BAJADA DE LA EDAD MEDIA DE LOS CONTAGIADOS



Por otra parte, sobre la bajada de la edad media de los contagiados de Covid-19 en Extremadura, el consejero ha reconocido que ello "influyen varias cosas" y que "como todo en medicina no se debe a un único factor".



En este punto, ha apuntado que la segunda oleada de contagios en la región se debe "inevitablemente" a la movilidad de las personas durante el verano,



Esta segunda oleada se debe "inevitablemente" a la movilidad que han tenido las personas durante el verano, algo que --ha dicho-- "es lógico después de la finalización de un estado de alarma la población se mueva" pero que en todo caso "al virus le sienta muy bien".



Así, ha apuntado que "es cierto" que se ha producido un porcentaje "alto" de contagios en reuniones de ámbito de ocio, "sobre todo" un aspecto que lo disfrutan los jóvenes, ha dicho; mientras que "los mayores se han protegido más en esta ocasión".



En todo caso, ha vuelto a incidir en que "es verdad que estamos siendo muy incisivos en el diagnóstico y eso hace también que frente a la primera oleada, que en la primera definición de casos se hacían PCR a casos sintomáticos ya, ahora se hacen PCR en una labor de rastreo, con lo cual es más fácil detectar en las personas asintomáticas, que la mayoría son jóvenes".



RELAJAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN



Al mismo tiempo, Vergeles ha reiterado que la movilidad durante el verano, así como el incremento "muy importante" de visitantes de turismo nacional que ha registrado Extremadura durante ese periodo, ha podido incidir en la incidencia actual del virus, aunque ha subrayado que también "es verdad que ha habido situaciones con las 'no fiestas' o donde una parte de reuniones familiares hemos relajado un poco las medidas de protección".



En este sentido, ha reconocido que una parte de la movilidad que se ha registrado en verano "era absolutamente inevitable" pero que debía prever; al tiempo que ha afirmado que en todo caso "lo que parecía es que se iba a retrasar la segunda ola, y que iba a llegar en los meses de la gripe, pero probablemente no le habíamos dada tanta importancia a la movilidad de las personas".