Cs demanda un Plan Director para la Ribera del Marco de Cáceres ante su mal estado

Ep

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, ha demandado que de forma "urgente" se elabore un Plan Director de la Ribera del Marco, en el que se diagnostiquen todos los puntos negros, así como un plan de ejecución para acometer por fases, ya que "se trata de un importante corredor verde" que se encuentra en un estado "lamentable" por la falta de mantenimiento.

Preciados y el concejal Antonio Bohigas han visitado la zona alta de la Ribera, donde el Ayuntamiento tiene un mayor número de parcelas, junto a Pedro Moreno, miembro de la Asociación de Amigos de la Ribera, que ha mostrado su malestar porque "es una zona de importante valor" que se encuentra "abandonada" por el equipo de Gobierno.

Entre las deficiencias de la zona se encuentra la sequía de la charca, así como la ribera que "no está limpia y no tiene un mantenimiento, crea lodo y suciedad y junto a la múltiple vegetación genera que el agua no corra y no sea un cauce limpio", ha asegurado la portavoz de la formación naranja.

"La Finca el Romeral, de titularidad municipal fue cedida temporalmente a los Amigos de la Ribera del Marco e hicieron un trabajo importante de reforestación", ha recordado Preciados, pero hace unos meses "el Ayuntamiento les echó de la finca", y desde Ciudadanos piden que se le vuelva a ceder porque "estaban haciendo una importante tarea de reforestación que no estaba haciendo el Ayuntamiento".

Desde entonces la finca ha permanecido cerrada, este verano se ha quemado y todos los árboles y plantones que había sembrado la asociación se han perdido. "El Ayuntamiento dijo que tenía un proyecto de reforestación para esta zona pero no ha movido ficha al respecto, y no hay interés de reforestar después del incendio", ha recalcado.

Por todo ello Cs pide al equipo de Gobierno medidas de actuación en dicha finca ya que es de titularidad municipal pero está "completamente abandonada", y que apoye las iniciativas que se hagan llegar para mejorar esta finca.

"Estuvimos viendo fincas municipales en las que, en época de Carmen Heras, se crearon unos huertos municipales que han quedado abandonados", ha añadido Preciados, que apunta que algunos edificios, como la antigua fábrica de hielo y otro edificio, "están en un estado ruinoso y peligroso porque se están derrumbando".

Cs recuerda que se trata de una parcela de propiedad municipal no vallada, y hay caminantes que pasean y niños y adolescentes se meten en ellas por lo que, según trasladó Amigos de la Ribera del Marco, "en cualquier momento se puede producir un accidente".

HORTOLAB ABANDONADO

En la zona, también existen los residuos de unos contenedores que en su momento fueron utilizados en otra legislatura para la creación de un laboratorio hortícola "#hortolab", pero eproyecto finalizó y han quedado instalados "convirtiéndose en un punto negro de suciedad y abandono, y además en un alojamiento para transeúntes", ha asegurado la portavoz.

"La mayor parte de la Ribera está sucia, hay falta de mantenimiento, algunas parcelas municipales han sido desbrozadas pero en puntos concretos hay mal olor porque el agua no está limpia", insiste.

Preciados ha recordado que la formación naranja ya denunció que cuatro olmos murieron por grafiosis, "y no se hizo nada para que no se llegara a esta situación". Por ello, ha vuelto a pedir que se ponga en marcha la Ordenanza Reguladora de Gestión y Protección del Arbolado.

También ha mostrado preocupación por la situación del patrimonio de notable interés en el entorno "que debe ser incorporado dentro de un programa de actuación de recuperación de todo el patrimonio etnográfico e histórico de la Ribera", por lo que ha propuesto "la recuperación de la noria de sangre y su alberca".

Cs también ha criticado la otras actuaciones degradadas que "dan una imagen de una Ribera decadente, sucia y oscura" como la señalética que está quemada por el sol y "habría que retirarla", o la necesidad de instalar puntos limpios como papeleras y contenedores donde poder depositar residuos. "Hay escombros dejados de la obra de la Ronda sureste y no vemos un control ni mantenimiento de limpieza en las fincas municipales", ha subrayado.

"La Ribera del Marco debe ser un importante pulmón donde la ciudadanía pueda disfrutar de este conjunto natural y patrimonial, pero la situación es de total abandono y estamos dando una imagen que Cáceres no se merece y menos pudiendo conseguir tener una imagen de ciudad verde y limpia en un lugar muy ligado al nacimiento de nuestra ciudad que todos los cacereños deben poder disfrutar", ha concluido Preciados.