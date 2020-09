Salaya recuerda que solo se han realizado las podas de seguridad en los árboles de Cáceres

Ep.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha recordado que este año, debido a la situación del estado de alarma por la pandemia, solo se han realizado las podas de seguridad en los árboles de la ciudad por lo que no se han desarrollado los trabajos habituales de limpieza arbórea de cada temporada.

Esto, unido al fuerte viento del pasado fin de semana, ha provocado la caída de numerosas ramas en parques como el Paseo de Cánovas o el del Príncipe, donde se ha venido abajo un árbol entero que se está retirando por parte de varios operarios.

No obstante, el regidor no achaca esta situación a una cuestión del mantenimiento de los árboles sino a que "cuando hay vientos muy fuertes, algunos árboles no aguantan y se vienen abajo", ya que, algunas de las ramas que se han caído eran de grandes árboles que estaban podados esta temporada.

"Hemos tenido una época de poda muy difícil porque nos la hemos saltado, básicamente, pero las podas de seguridad para evitar las caídas de ramas se han hecho todas", ha dicho el alcalde este lunes a preguntas de los medios sobre este asunto en el transcurso de una rueda de prensa sobre el inicio del curso político.

El regidor cacereño ha reconocido que "es un problema" la constante caída de ramas en la ciudad porque "si queremos mantener parques con árboles de ese volumen a veces pasan esas cosas cuando hace mucho aire".