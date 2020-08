Diputación Cáceres ve acuerdo entre Gobierno y FEMP como "instrumento autonomía municipal"

El Pleno de la Diputación de Cáceres, que ha celebrado este martes una sesión extraordinaria, ha rechazado la moción presentada por el PP sobre el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) relativo a la disposición del superávit y los remanentes de tesorería de 2019 de los ayuntamientos que se adhieran a un fondo de ayudas que se ha creado.



En concreto, la moción, apoyada también por el diputado de Ciudadanos (Cs), no ha salido adelante por la mayoría del PSOE, cuyo portavoz, Álvaro Sánchez Cotrina, ha defendido que el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP "es un instrumento de autonomía municipal".



"Se han equivocado de fecha", ha espetado el portavoz socialista a los 'populares', en alusión a que fue el ministro Cristóbal Montoro, en 2012, el que "arrebató a los ayuntamientos la posibilidad de invertir nuestros ahorros en las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas.



En este sentido, Sánchez Cotrina ha reprochado al PP que su Gobierno creara una ley que impedía a los ayuntamientos invertir sus ahorros y ahora "pidan poder invertir esos ahorros, pero a la vez rechacen el acuerdo que lo va a permitir".



Así, ha insistido en que el acuerdo alcanzado es "histórico", porque "no obliga a nadie, pero pone en manos de los ayuntamientos el instrumento necesario para poder hacer uso de sus ahorros, dando así el primer paso para impulsar una verdadera reforma local, que termine con el austericidio que impuso el PP a todos los ayuntamientos".



A este respecto, el portavoz del equipo de Gobierno ha destacado los puntos clave del acuerdo como la creación de un fondo de hasta 5.000 millones de euros con los remanentes de los ayuntamientos que aportarán voluntariamente y que, posteriormente, recibirán del Gobierno, con sus intereses, "superando así las limitaciones que impiden la inversión de estos remanentes".



También ha defendido que el acuerdo permitirá a los ayuntamientos la utilización del superávit de 2019, más de 3.000 millones de euros, "haciendo compatible usar remanentes y superávit íntegramente, sin que computen en regla de gasto ni déficit, cosa que ahora no es posible debido a la Ley de estabilidad presupuestaria del PP de 2012", ha dicho.



Se trata, según sus palabras, de "medidas concretas para que no queden atrás aquellos ayuntamientos que no cuenten con remanentes y que estén en situación de riesgo financiero, porque nadie va a quedar atrás en esta reconstrucción".

"No pueden ustedes arrebatar a los ayuntamientos la posibilidad de contar con ese dinero y de asumir su papel fundamental en la reconstrucción económica y social tras los estragos que ha producido la Covid-19", ha añadido.



Y es que, a su entender, "es el momento de mostrar de verdad quién está con el municipalismo; es el momento de ponernos al lado de los ayuntamientos y darles el papel que nunca debieron quitarles, por eso, este acuerdo supone un paso importantísimo para abordar la reforma local, la ampliación de las competencias de las entidades locales y la reforma del sistema de financiación local", ha incidido.



Además, tal y como informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa, el acuerdo contempla también la creación de una mesa de trabajo técnica entre la FEMP y el Gobierno, "que sentará las bases de la futura reforma del sistema de financiación local".



"En el estrangulamiento de la autonomía local siempre nos van a tener en frente, porque siempre estaremos al lado de los ayuntamientos, y no estaría de más que preguntaran y se interesaran por lo que piensa más de uno de los ayuntamientos gobernados por ustedes, porque más de uno quiere tener la libertad para poder hacer uso o no de este instrumento que hoy se pone a su alcance", ha aseverado el diputado dirigiéndose al principal partido de la oposición.



Por ello, ha pedido a los diputados del PP que "no hagan de esto una causa general contra el Gobierno, porque entonces están haciendo una causa general contra todos los ayuntamientos", ha apostillado.



No obstante, Sánchez Cotrina ha reconocido que hay que "ser más exigentes" y que "la flexibilización sea total" pero, a renglón seguido, ha resaltado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha sido el único que ha puesto una solución encima de la mesa", por lo que "no se entiende que el PP se enfrente a esta solución que nos da el Gobierno de España".