Cáceres aprueba el hermanamiento con Lumbini (Nepal) para impulsar el gran centro budista

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este lunes por unanimidad, en un Pleno extraordinario, el hermanamiento con la ciudad de Lumbini (Nepal), que supone un paso más para impulsar la construcción de un gran centro budista en la capital cacereña, promovido por la Fundación Lumbini Garden y financiado por empresarios asiáticos, con una inversión previsto de unos 40 millones de euros.



El concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, que ha tomado las riendas de este proyecto, ha señalado en su intervención en la sesión plenaria que el templo budista es una "gran oportunidad para la ciudad", que se convertirá en un referente mundial del turismo espiritual y en "centro de reunión de todos los budistas de Europa".



Bello ha resaltado que la construcción de esta infraestructura supone la implicación de la sociedad civil, empresarios, organizaciones y colectivos en un proyecto "atemporal" que trascenderá a la Corporación actual que lo ha promovido. De hecho, ha recordado que todo empezó con un viaje en enero del alcalde Luis Salaya y la consejera de Cultura, Nuria Flores, a la ciudad nepalí, para impulsar esta iniciativa que comienza a materializarse con el hermanamiento entre las dos ciudades.



"Unirse siempre es positivo y enriquecedor porque es una oportunidad para establecer acuerdos y proyectos comunes", ha subrayado el edil en su intervención. Precisamente, Bello anunció este pasado domingo la ubicación de este centro budista, que se levantará en el cerro Arropez, muy cerca del Centro de Formación de Tropa (Cefot nº1) del Ministerio de Defensa y a medio camino entre la capital cacereña y la localidad de Valdesalor. "Nos parece que es el mejor sitio", ha espetado.



Se situará en una finca que cuenta con 101 hectáreas de terreno donde se instalará la gran estatua de Buda de unos 60 metros de altura, las embajadas de las ocho principales ciudades budistas orientales, un centro de meditación y el monasterio con las celdas de meditación para los monjes. "El proyecto continúa adelante de forma rápida y positiva", ha espetado el edil.



Como preámbulo a esa gran estatua, "en los próximos días" llegará a la capital cacereña un primer "regalo" de Lumbini en forma de escultura de Buda de dos metros de alto y 1.500 kilos de peso, realizada en jade blanco, que formará parte del entorno del futuro centro pero que, de momento, se expondrá en la ciudad en un lugar todavía por determinar.



El responsable de Urbanismo ha conminado a "aprovechar estos protocolos de amistad" para cerrar acuerdos empresariales e impulsar proyectos conjuntos también con las otras once localidades hermanas de Cáceres.



Esas localidades hermanas son Santiago de Compostela (desde 1973); las ciudades francesas de La Roche Sur Yon, en 1982, y Blois, en 2006; las localidades portuguesas de Castelo Branco (1997) y Portalegre (2005); las italianas de Piano di Sorrento y Norma (2008); la ciudad palestina de Gaza (2009); Netanya, en Israel (2010); Santo Domingo, capital de la República Dominicana, también en 2010, y Quillota (Chile), desde 2011.



Respecto al hermanamiento de Cáceres y Lumbini, Bello ha recordado que son dos urbes que ven en el turismo el motor de su desarrollo y que comparten un importante legado patrimonial y cultural. "Aprovechemos esta oportunidad para ser un puente entre oriente y occidente", ha manifestado el concejal que ha apuntado que la capital cacereña se convertirá en un "símbolo de paz mundial".



CRÍTICAS POR LAS FORMAS



Desde las filas de la oposición, el portavoz del PP, Rafael Mateos, ha reprochado al Gobierno de Salaya que no se haya informado a los grupos políticos de los pasos que se dan en el proyecto del hermanamiento, y ha criticado la "falta de información y de "transparencia" respecto al centro budista.



Mateos ha pedido que antes de la cesión del terreno se lleve al Pleno esa decisión para saber a quién se cederá el suelo, para qué uso, y qué beneficios obtendrá Cáceres. "Solo si todas estas cuestiones son nítidas apoyaremos este proyecto pero si no, no tendremos miedo en votar en contra", ha espetado.



Por su parte, la portavoz de Ciudadanos (Cs), Raquel Preciados, también ha criticado las "formas" del Gobierno local en este asunto y ha alertado que la ubicación del centro budista puede no ser la idónea por su proximidad al Cefot y al recinto ferial, ya que pueden producirse ruidos que alteren la tranquilidad del lugar y ocasionar perjuicios para los usuarios. Preciados también ha pedido que se informe del gasto que supondrá para la ciudad el hermanamiento con Lumbini, como el seguro que hay que suscribir para la escultura de jade.



Desde Unidas Podemos, la portavoz Consuelo López ha apoyado el hermanamiento con Lumbini pero ha criticado que no se fomenten más proyectos con las otras ciudades hermanadas, por lo que ha abogado por "un modelo efectivo de cooperación" con esos municipios, al tiempo que también ha pedido al Ejecutivo cacereño que cuente más con la oposición.



Igualmente, el concejal no adscrito Francisco Alcántara ha reprochado al Gobierno local que no se haya tenido en cuenta la opinión de la oposición para decidir la ubicación del centro budista, por lo que ha apelado a la "exquisitez en las formas" y al consenso para tomar decisiones, mientras ha interpelado por qué para este asunto no hay problema en la cesión gratuita del suelo municipal y para la instalación de otras empresas o industrias sí.



Por su parte, el concejal no adscrito Teófilo Amores también ha mostrado su apoyo "absoluto" al proyecto y se ha mostrado convencido de que "únicamente aportará cosas buenas a la ciudad".



Tras la votación, el alcalde Luis Salaya ha agradecido los apoyos de la oposición y ha dicho que entiende las críticas que se hacen respecto a las formas. Así, ha reconocido que "hay que limar algunas cuestiones en la comunicación interna del ayuntamiento sobre el proyecto", en relación a los asuntos municipales, ya que no se pueden desvelar cuestiones privadas de los promotores.



OTROS ASUNTOS



En la sesión extraordinaria se ha aprobado también por unanimidad la adjudicación del contrato del servicio de telecomunicaciones para el Ayuntamiento de Cáceres, sus organismos autónomos, entidad local menor de Valdesalor, Rincón de Ballesteros y sedes dependientes. El contrato se ha adjudicado a la UTE Telefónica de España SAU y Telefónica Móviles por un total de 738.940 euros.



También se ha dado el visto bueno a la consulta de viabilidad para la reforma del Palacio de las Corchuelas, propiedad de la Fundación Tatiana de Guzmán el Bueno, que tiene previsto invertir más de siete millones de euros para convertir esta casona, situada en la carretera de Badajoz, en un centro social y educativo.



El Pleno ha aprobado también la adhesión a la Red de Entidades Locales para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 (RedODS) de la Federación Española de Municipios y Provincial (FEMP).