Concluyen obras colegio mayor Francisco de Sande de Cáceres, que abrirá el curso 2021/2022

Las obras del colegio mayor Francisco de Sande de Cáceres, ubicado en la Casa Pereros en pleno casco antiguo, han concluido tras una inversión de cuatro millones de euros aportados por la Diputación Provincial, que ha remodelado el inmueble para destinarlo a alojamiento de estudiantes, además de a intercambios y turismo idiomático.



En concreto, el colegio mayor abrirá sus puertas a los universitarios en el curso 2021/2022 ya que debido a las circunstancias sanitarias provocadas por el Covid-19 ha habido que adaptar los calendarios de apertura. No obstante, la idea es que en el verano de 2021 pueda alojar estudiantes de intercambios o de algún curso especializado.



Así lo ha indicado la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, que ha visitado el edificio este miércoles junto al rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Antonio Hidalgo, y al diputado de Infraestructuras, L. Fernando García Nicolás y otros miembros del Gobierno provincial.



Todos han recorrido las distintas estancias del edificio, que cuenta ahora con una capacidad de 70 plazas, y con espacios como gimnasio, salón de actos y otras zonas comunes. Según la presidenta, con estas obras, "se cumple uno de los compromisos y de las ilusiones" del equipo de Gobierno.



A este proyecto se han destinado 3.910.000 euros, con lo que la Diputación vuelve a poner en marcha este Colegio Mayor que, "además de acoger estudiantes, tendrá otros destinos muy interesantes para Cáceres ciudad y provincia, como es el intercambio entre universidades, tanto de profesores como de alumnos y alumnas, o el denominado turismo idiomático", ha recalcado Cordero.



Por su parte, el rector de la UEx ha manifestado su satisfacción por el compromiso y la coordinación entre ambas instituciones, y ha incidido en la necesidad de "seguir trabajando conjuntamente para conseguir que esto tenga un beneficio y una utilidad", no solo durante el curso, sino todo el año.



EL NUEVO FRANCISCO DE SANDE



La actuación en la Casa Pereros ha supuesto una remodelación integral del interior del edificio, que ha variado la configuración de espacios pero respetando los elementos de mayor valor arquitectónico, como puede ser el claustro renacentista o la monumental escalera que comunica los distintos niveles del claustro.



Exteriormente, se ha puesto en valor el lienzo de la muralla almohade, despojándolo de elementos adosados. Además, el patio central se ha transformado en una zona estancial, tal y como informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



Las 70 plazas con que cuenta el edificio se distribuyen en habitaciones de uso individual con baño propio, la mayor parte de ellas, y otras dobles, tipo apartamento. Se cuenta también con habitaciones adaptadas a personas con movilidad reducida.



Por otra parte, el salón de actos, que ha sido también rehabilitado, quitando el forjado que tenía para mostrar lo que fue la antigua capilla, estará disponible para personas o instituciones que quieran realizar conferencias u otros encuentros.



Además, el nuevo edificio es un inmueble de bajo consumo, con equipos de alta eficiencia en climatización, ventilación e iluminación, gestión domótica de las instalaciones para optimizar su funcionamiento y minimizar el consumo de agua.



Se trata de un edificio inteligente con sistemas domóticos integrados de control y seguridad, y con servicio de voz y datos a los residentes de alta capacidad tanto por cable como inalámbrica. También es un edificio de bajo coste de funcionamiento, no solo en el campo energético sino en lo relativo a gestión y personal.



UN POCO DE HISTORIA



La Casa de Pereros, desde su adquisición por parte de la Diputación de Cáceres a principios del siglo XX, y hasta los años 80, estuvo destinada a colegio de huérfanas con la denominación de Colegio de la Inmaculada.



En los años 80 se abordó la reforma de la estructura habitacional del colegio, que acogía a niñas de entre 8 y 18 años, pasando de una estructura impersonal de grandes habitaciones colectivas a núcleos de hasta 10 plazas con una zona de estar y baños comunes, que trataba de asemejarse más a las condiciones de vida en una familia. Así, se generaron nueve núcleos habitacionales distribuidos entre las plantas baja, primera y segunda.



Por último, el edificio se transformó en colegio mayor sin ninguna transformación de su estructura de orfanato moderno, provocando que los últimos años su configuración a base de habitaciones compartidas y baños colectivos quedará obsoleta, concluye la Diputación cacereña.