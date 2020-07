Cáceres lanza la campaña 'A dos pasos de ti' para atraer visitantes a una ciudad "segura"

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres ha lanzado una campaña turística denominada 'Cáceres a dos pasos de ti' con la que pretende atraer visitantes a una ciudad "segura, tranquila y no masificada", según ha dicho el alcalde Luis Salaya en la presentación de esta iniciativa que tiene como objetivo reactivar el sector turístico paralizado desde la declaración de la pandemia de coronavirus.



La idea es difundir el mensaje de que la ciudad no cuenta con aglomeraciones, por lo que permite mantener el metro y medio de distancia social que recomiendan las autoridades sanitarias, pero también que su lugar geográfico la sitúa en un eje cercano y cruce de caminos entre Lisboa, Madrid, Salamanca y Sevilla, con lo que "en dos pasos" la población de estas ciudades puede acercarse a conocer los encantos de la capital cacereña. La campaña se ha presentado también en portugués haciendo un guiño al país vecino que ha abierto sus fronteras este miércoles.



Para ello, en una primera fase se van a difundir a través de las redes sociales un vídeo principal y otros vídeos secundarios de veinte segundos que se irán compartiendo durante todo el verano. La campaña está dirigida a diferentes mercados emisores y cuenta con una gran capacidad de adaptación a las distintas fases de las desescalada, de manera que se irá dirigiendo a un público determinado según transcurran los acontecimientos.



La Plaza Mayor, junto a la Oficina de Turismo, ha sido el lugar elegido para presentar esta campaña que se finaciará con el plan de impulso al turismo que ha diseñado el Consistorio cacereño, dotado con un total de 300.000 euros. Esta iniciativa costará unos 15.000 euros y es la primera medida que se adopta para recuperar el turismo en la ciudad e impulsar la economía local.



Salaya, que ha presentado la campaña junto al concejal de Turismo, Jorge Villar, ha insistido en que "Cáceres sigue siendo un planazo", en alusión al lema que se vendió en Fitur en enero. "Es un destino en el que está preparado para enfrentarse a este nuevo reto y que además cuenta con una ciudadanía responsable y comprometida con las medidas de seguridad e higiene", ha destacado.



La campaña se centra en divulgar el mensaje de que Cáceres es una ciudad pequeña, en la que es posible descubrir a pie todo su patrimonio, su cultura, su naturaleza y su gastronomía.



REAPERTURA DE CENTROS



Precisamente este primero de julio han abierto a las visitas algunos centros turísticos privados como la concatedral de Santa María, la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballesteros o el Palacio de los Golfines de Abajo, en los que se han adoptado las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias.



También se pueden visitar ya otros de titularidad municipal como la Torre de Bujaco o el Centro de Interpretación de la Semana Santa. No obstante, el Baluarte de los Pozos continúa cerrado por obras y la Torre del Horno no se ha abierto a visitas porque su acceso, por una escalera estrecha, no garantiza poder mantener la distancia social, según ha explicado el concejal de Turismo, Jorge Villar.



En el caso de los restos romanos del Palacio de Mayoralgo, que iban a abrirse al público en Semana Santa entrando desde la muralla cacereña junto a la visita de la Torre de Bujaco, se está a la espera de realizar una "pequeña intervención" para adaptar el acceso. En las próximas semanas se retomarán las conversaciones con la Fundación Caja Extremadura, propietaria del inmueble, para reactivar este recurso turístico, según ha explicado el alcalde.