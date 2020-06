El traslado de la persona que originó el brote en Navalmoral se hizo acatando protocolos

La Fundación Cepaim ha asegurado que el traslado desde otra provincia de la persona que originó el brote de Covid-19 en Navalmoral de la Mata (Cáceres) se hizo siguiendo las instrucciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, contando con las autorizaciones pertinentes y acatando los protocolos requeridos.



De esta forma, ha informado de que la persona trasladada fue posteriormente diagnosticada por Covid-19, por lo cual se procedió a realizar las pruebas pertinentes a los demás alojados en el mismo dispositivo de acogida, resultando seis personas con positivo.



"Las cuales están debidamente aisladas, siguiendo las recomendaciones sanitarias y con la activa participación de las autoridades competentes en la materia y en coordinación con las autoridades locales y la Guardia Civil. Éste grupo de afectados no ha tenido contacto con la población autóctona", tal y como ha explicado en una nota de prensa.



De este modo, la Fundación Cepaim ha salido al paso de las recientes informaciones sobre contagios por Covid-19 vinculados a personas de acogida de la fundación, las cuales están provocando una "alarma social en la localidad de Navalmoral de la Mata".



Cabe destacar que la Fundación Cepaim es una entidad especializada en la acogida e integración de personas inmigrantes y refugiadas que cuenta con una trayectoria de más de 26 años de experiencia, colaborando con la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas y locales.



De este modo, en la nota de prensa, Cepaim ha aseverado que el virus no hace distinción "entre raza, nacionalidad ni procedencia", por lo que ha animado a la población a "no caer en el error de estigmatizar a ninguna de las minorías o colectivos" que conforman la sociedad.



"Desde la fundación, estamos profundamente agradecidos por el espíritu de acogida hacia personas migrantes (nacionales y extranjeras) que siempre han demostrado los vecinos moralos, de la gran solidaridad que le ha caracterizado y que se ha reflejado de manera clara durante el estado de confinamiento, cualidades que creemos importante defender en estos momentos en donde circulan rumores que no reflejan la realidad, haciendo un llamamiento a la tranquilidad", ha sentenciado.