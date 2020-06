Plaza Mayor de Malpartida de Cáceres se cubre de nuevo con 1.200 paraguas para dar sombra

La Plaza Mayor de Malpartida de Cáceres está cubierta de nuevo con 1.200 paraguas de colores, con lo que dan sombra a más de 1.200 metros cuadrados, "posiblemente la superficie más grande del mundo cubierta por paraguas, generando una de las estampas más reconocidas de Cáceres y de Extremadura y uno de los reclamos más importantes del municipio".



En concreto, se trata de una medida que el Ayuntamiento ha vuelto a poner en marcha este año "no solo por su repercusión mediática y turística", sino también porque es una medida realizada íntegramente con trabajadores municipales, lo que "da más mérito a una actuación muy compleja pero muy beneficiosa para la localidad".



Además, según explica el Consistorio en una nota de prensa, supone un "impulso muy importante" para el sector hostelero y empresarial de la localidad, que se ve "beneficiado por la continua asistencia de visitantes, dejando un importante retorno económico en las empresas locales".



De hecho, uno de los resultados obtenidos ha sido el aumento de consumo en las terrazas de la Plaza Mayor, según precisa el Ayuntamiento, que apunta de esta forma que la iniciativa que surgió en 2014 como una necesidad para paliar el calor estival durante los meses más calurosos del año, "se ha convertido en uno de los recursos turísticos más demandado por los visitantes".



Cabe recordar que esta medida fue la elegida por el consistorio ante la imposibilidad de acometer, por cuestiones económicas, la instalación de toldos urbanos, y con la que "se genera una sombra a lo largo de la Plaza Mayor y genera una corriente de aire que, al menos, hace descender la temperatura en unos grados".



Finalmente, el alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha señalado que aunque se barajó la posibilidad de no instalarlos este año debido a la crisis sanitaria, finalmente se ha decidido hacerlo porque con ello "no solo se alegra la vida a los vecinos, dándole color a estos días grises", sino que "también se ayuda a adquirir la normalidad", ha concluido.