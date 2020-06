El alcalde de Cáceres recuerda que el pacto con Unidas Podemos no es de gobierno

Ep.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha recordado que el acuerdo al que llegó el PSOE con Unidas Podemos (UP) para poder sacar adelante los Presupuestos municipales de 2020 no es un pacto de gobierno, sino algo puntual para aprobar las cuentas, aunque reconoce que hay "retrasos" en el cumplimiento de algunos de los puntos rubricados.

No obstante, ha anunciado que se convocará la mesa de seguimiento del acuerdo, tal y como ha solicitado la formación morada, y se evaluarán los plazos de cumplimiento de las medidas que se recogen en el pacto para ver cómo se pueden llevar a cabo.

Salaya cree que la posición de UP es "razonable" y "tiene razón" en los dos puntos concretos del acuerdo a los que aluden sus declaraciones, como es la movilidad en la ciudad y la atención a los servicios sociales, en los que el equipo de Gobierno se está "retrasando", según ha reconocido el regidor, "por la situación" que ha vivido la ciudad con la crisis sanitaria.

Respecto al plan de movilidad, ha recordado que el acuerdo con UP no implica peatonalizaciones concretas, sino que se remite a la revisión del Plan de Movilidad Urbana y Sostenible (Pimus) que "se ha retrasado por la situación", al igual que algunas cuestiones de carácter social.

"Son dos cuestiones que efectivamente podemos sacar adelante y la suerte del pacto con Unidas Podemos fue que creó su propio mecanismo para superar conflictos", ha dicho en alusión a la mesa de seguimiento que se encarga de revisar el cumplimiento del acuerdo por el que la formación morada dio su apoyo a los presupuestos municipales.

Por ello, se convocará la mesa de seguimiento del pacto y valorará cómo se retoman y reevalúan los plazos de los acuerdos, ha avanzado Salaya, que ha incidido en que el PSOE y Unidas Podemos tienen un pacto de presupuestos para este año pero "no" implica un apoyo de legislatura que dé estabilidad al gobierno.

"No nos alarmemos", ha subrayado el regidor que insiste en que Unidas Podemos no anunció que estuviera en riesgo el acuerdo pero "aunque lo hubiese anunciado, nosotros hemos mantenido la estabilidad de gobierno a través de geometría variable y de apoyos de diferentes concejales y de diferentes partidos durante todo este tiempo", ha dicho al tiempo en que ha recalcado que "no se rompe un acuerdo de gobierno porque no lo hay".

Salaya ha hecho estas declaraciones a los medios este jueves tras asistir a la presentación del balance de temporada del club de baloncesto Cáceres Patrimonio de la Humanidad.