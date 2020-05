Diputación Cáceres otorga 500.000 euros para ayudas a rehabilitación de viviendas rurales

Los menores de 45 años de la provincia de Cáceres ya pueden solicitar las ayudas para rehabilitar viviendas en el medio rural siempre que sea la vivienda habitual del solicitante. Para ello, la Diputación Provincial destina un presupuesto de 500.000 euros para ayudas a financiar estos proyectos.



En concreto, se trata de una de las medidas que aglutina el programa Re-Activa para el impulso de la actividad económica y social ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, cuyas bases han sido ya publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).



Esta convocatoria del Plan Re-Activa Rehabilita va destinada a ayudar a aquellas personas que quieran rehabilitar sus viviendas habituales o aquellos edificios con destino a vivienda habitual, fomentando el arraigo de población en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.



Así pues, hasta el 30 de noviembre podrán presentar la solicitud personas de hasta 45 años que quieran rehabilitar su vivienda. Las obras que son susceptibles de estas ayudas son actuaciones de consolidación de elementos estructurales (cimentación, soporte, vigas, forjados o muros de carga, entre otros); mejora del aislamiento térmico y acústico de los espacios habitables (fachadas, medianeras, cubiertas, falsos techos y solados), o instalación de sistemas de climatización y ventilación.



También son subvencionables las obras de mejora de las condiciones de estanqueidad, proyectos de adaptación a personas con discapacidad, y actuaciones para disminuir o prevenir gas radón en las viviendas. Sin embargo, no podrán acogerse a estas ayudas las obras de nueva construcción, honorarios de proyectos técnicos o dirección de obra ni gastos financieros.



Los solicitantes, además de no superar la edad de 45 años, deberán tener unos ingresos familiares que no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples Anual (IPREM Anual), estar empadronado en el municipio o entidad local menor donde se encuentre el inmueble, ostentar la propiedad o copropiedad de la vivienda a rehabilitar y no ser propietario de otra vivienda habitable en la provincia de Cáceres, entre otros casos.



Por tanto, la tramitación de la solicitud será telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres, según informa la institución provincial en una nota de prensa.

Cabe destacar que con estas ayudas se pretende también fomentar la actividad y el mantenimiento de empleo de las empresas constructoras y las vinculadas a este sector que se han visto afectadas económicamente a consecuencia de la crisis sanitaria.